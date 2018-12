SÍNTESIS DEL PARTIDO CIUDAD DE SALADILLO (63): Osvaldo Debiasi (2), Martín Vázquez (13), José Chichannowski (11), Fermín Idoeta (0) y Pablo Moreyra (11) (FI) Lucas Hansen (2), Fausto Siviero (4) y Jerónimo Ontivero (20). DT: Fabricio Salas. CIUDAD DE CAMPANA (86): Facundo Romani (12), Maximiliano Gutiérrez (11), Francisco Santini (18), Rubén Runke (20) y Martín Delgado (17) (FI) Eliseo Iglesias (3), Alejo Fioretto (2) y Juan Cruz Gallardo (3). DT: Sebastián Silva. PARCIALES: 21-19 / 14-27 (35-46) / 14-23 (49-69) / 14-17 (63-86). JUECES: Alexis Biset y Franco Anselmo. GIMNASIO: Ciudad de Saladillo. El Tricolor se impuso anoche 86 a 63 como visitante y retomó la senda del triunfo después de su caída en San Nicolás. Además, quedó como único líder tras la derrota de Regatas en La Plata. Por la novena fecha de la Zona Norte "B" del Torneo Provincial de Clubes 2018/19, Ciudad de Campana superó anoche por 86 a 63 como visitante a Ciudad de Saladillo y, de esa manera, retomó la senda de la victoria, luego de haber caído frente a Regatas en San Nicolás. Con este triunfo, el Tricolor mejoró su registro a siete victorias y dos derrotas en nueve presentaciones y con esos números quedó como único líder de la Zona Norte "B", dado que Regatas de San Nicolás perdió anoche como visitante frente a Platense de La Plata por 76 a 74. El otro encuentro de la novena fecha de este grupo lo disputaban al cierre de esta edición Defensores Unidos vs Los Indios de Junín (el inicio se demoró una hora por falta de efectivos policiales, por lo que se terminó jugando "a puertas cerradas"). En su visita a Saladillo, el equipo dirigido por Sebastián Silva tomó el control a partir del segundo período y de allí en adelante se encaminó a una cómoda victoria. En el arranque, en los primeros minutos del primer cuarto, el CCC se logró despegar en el marcador gracias a dos triples de Francisco Santini y uno de Facundo Romani que llevaron el tanteador a 13-7 a favor del equipo de nuestra ciudad. Ante esa sucesión de "bombas", el local debió pedir tiempo muerto y, luego, a partir del ingreso de Jerónimo Ontivero (9 puntos en el parcial), no sólo emparejó el tanteador, sino que logró finalizar los primeros diez minutos al frente por 21 a 19. Pero en el inicio del segundo período, cuatro puntos de Facundo Romani y un doble más falta de Juan Cruz Gallardo le devolvieron el dominio del tablero al Tricolor, que a partir de entonces, con una gran tarea Rubén Runke y Martín Delgado comenzó a estirar la diferencia. Los internos campanenses sumaron 18 puntos (9 y 9) y fueron los artífices de la diferencia de 11 que logró el CCC para el entretiempo (46-35). En los primeros minutos del tercer cuarto, Ciudad de Campana no pudo despegarse decididamente, pero mantuvo la diferencia en doble dígito. Y en la segunda parte del período, nuevamente con preponderancia de Runke y Delgado, pero sumando también a Maximiliano Gutiérrez, encontró las vías para llevar la diferencia a 20 puntos. Con conversiones de Santini, la ventaja máxima llegó a 27 puntos en el último cuarto, por lo que el Tricolor se encaminó así a un cierre sin sobresaltos para conseguir su séptima victoria en esta primera fase y perfilarse de la mejor manera para la segunda. Por la próxima fecha, última de la primera fase, Ciudad de Campana recibirá a Platense de La Plata, mientras que Regatas de San Nicolás jugará como local frente a Defensores Unidos y Juventud de Cañuelas hará lo propio ante Ciudad de Saladillo.

FRANCISCO SANTINI TERMINÓ CON 18 PUNTOS Y FUE EL SEGUNDO MÁXIMO ANOTADOR DEL CCC.





MARTÍN DELGADO FUE CLAVE EN LA ZONA PINTADA JUNTO A RUBÉN RUNKE PARA MARCAR DIFERENCIAS EN SALADILLO.

Básquet:

Provincial; Ciudad se recuperó en Saladillo con una contundente victoria

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: