Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del sábado, 01/dic/2018. Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del sábado, 01/dic/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Nacionales e Internacionales: Breves: Noticias de Actualidad Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Noticias de Actualidad







GALA EN EL COLÓN: los líderes mundiales que participan de la Cumbre del G20 asistieron al Teatro Colón.- HISTÓRICO ENCUENTRO: el presidente Mauricio Macri y la primera ministra británica Theresa May mantuvieron una reunión en el marco de la Cumbre del G20.- CENA CLAVE: la cena que mantendrán los presidentes de los Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping concentra toda la atención de los mercados.- TEMBLÓ BUENOS AIRES: millones de bonaerenses lo percibieron y corrieron a las redes sociales a manifestar temor, asombro o desconcierto.- HISTÓRICO ENCUENTRO En un encuentro histórico en la relación entre la Argentina y el Reino Unido, el presidente Mauricio Macri y la primera ministra británica Theresa May mantuvieron una reunión en el marco de la Cumbre del G20. Se trata del primer encuentro entre líderes de ambos países en Buenos Aires desde la finalización de la guerra de Malvinas en 1982. Ambos mandatarios abogaron por seguir profundizando la relación bilateral. Macri expresó su agradecimiento a May por el apoyo a la Argentina para ingresar a la OCDE y abogó por seguir "avanzando para generar mayores inversiones en empresas inglesas" en nuestro país. CENA CLAVE La cena que mantendrán los presidentes de los Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping concentra toda la atención de los mercados y su resultado probablemente será lo que distinga esta reunión del G20 en Buenos Aires, según evalúan fuentes diplomáticas. Es que este encuentro podría definir la suerte de la economía global, se especula, tras el comienzo de la guerra comercial desatada en la pasada primavera del hemisferio norte, entre las primera y segunda economías del mundo. En septiembre, Estados Unidos aplicó un arancel 10% sobre importaciones por 200 mil millones provenientes del gigante asiático, equivalentes a algo menos mitad del total de las compras norteamericanas. En represalia, China replicó impuso gravámenes sobre 110.000 millones de los productos que importa desde los Estados Unidos. TEMBLÓ BUENOS AIRES Un día el Conurbano tembló. En el punto donde se concentra la mayor densidad poblacional del país, más precisamente hacia el sur de esa región, el suelo se movió. Millones de bonaerenses lo percibieron y -signo de la época- corrieron a las redes sociales a manifestar temor, asombro o desconcierto. La inmensa repercusión social se corresponde con uno de los tres registros más intensos de la breve historia sismológica de la Provincia de Buenos Aires. Los equipos del Observatorio de la Facultad de Astronomía de la UNLP captaron un sismo a las 10.27.44, en la Estación local. El informe revela que "el epicentro se encuentra localizado en la Provincia de Buenos Aires, a una distancia aproximada de 30 km de La Plata", y que tuvo una magnitud de 3.8 puntos. GALA EN EL COLÓN Los líderes mundiales que participan de la Cumbre del G20 asistieron al Teatro Colón, donde fueron recibidos por el presidente Mauricio Macri y la primera dama Juliana Awada y luego agasajados con un espectáculo cultural que contó con el regreso de Julio Bocca y con la cena de gala. Una de las imágenes salientes que dejó la velada en el Colón fue un Macri emocionado al borde del llanto al momento de la ovación apenas finalizó el espectáculo denominado "Argentum", que contó con 84 artistas en escena y 75 músicos en vivo, además de figuras invitadas como los bailarines Julio Bocca y Mora Godoy. Tras la llegada de Macri y Awada, ellos tomaron el relevo para la recepción de los mandatarios dentro del teatro, al pie de las escaleras de mármol de Carrara, donde fueron saludando a jefes de Estado y líderes como Donald Trump, la recién llegada Angela Merkel, Emmanuel Macron, Xi Jinping, Christine Lagarde y Vladimir Putin, quien fue uno de los últimos en arribar. VIDEO DE LA GALA:

Breves: Noticias de Actualidad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: