La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 01/dic/2018 Charlas en el café:

Camino sinuoso

Por Vicente Blasco











"Hola, hola... ¿Cómo vamos?" dije aterrizando en la mesa del costado de Koval, pegadita al vidrio; donde estaba el Perro junto a un abanico de diarios que esperaban ser leídos o quizás ya lo habían sido. No era tan temprano como de costumbre, aprovechando el feriado bancario por el famoso G20, me quedé un rato más en la cama escuchando la radio desde la aplicación del celular. "¡Hola! ya me estaba aburriendo. ¿Te dormiste?" arrancó el Perro medio psicopateándome, pero no le contesté nada. Sonrisa por medio, saludé a las chicas del café y les pedí lo de siempre; mientras me acomodaba en la silla al costado de mi amigo. "¡Cuando hace que no ando por la Costanera! ¡Y cuánto que no veo al río...! La verdad es que hay veces que me olvido que ahí nomás, atrás de la estación de tren, hay otra vida; llena de verde, de agua, del encanto de la isla. Somos unos nabos..." expresé casi pensando en voz alta. "La verdad que tenés razón. Añoro mis tiempos de adolescencia cuando para esta época ya estábamos cruzando el río en los viejos chapones del Boclu, y metidos en el canal Alem mangueábamos ciruelas en las quintas. ¡Eso era disfrutar la vida...!" añadió el Perro con su mirada casi perdida, como transportado a su adolescencia. "Debe ser la falta de visual contra el Paraná la que nos desvincula de todo eso... Se me ocurre. Quizás algún día tengamos la famosa costanera y estas charlas las tengamos de frente a la majestuosidad del Delta. ¿Nos tocará verla a nosotros? Mirá que cada gobierno que pasó, prometió la suya" consulté al Perro, reservándome la opinión sobre las falsas promesas de los políticos. "Mirá, creo que hay una posibilidad cierta que esta vez se dé y que algo cambie. No te voy a negar que vislumbro ante todo un gran negocio inmobiliario y quizás sea ese el escollo más grande a salvar porque, viste, todos quieren un pedazo de la torta... Pero esta vez es diferente. Cuando hace unos años se hablaba del proyecto ´Puerto Maderito´, durante la gestión del gordo Varela, había algunos desencuentros a nivel nacional que tiraban para atrás el proyecto. Hoy eso no lo veo. Pero creo que Nación, Provincia y al menos el Ejecutivo municipal tienen intereses comunes. De última, si hay ruido, es entre gente del mismo palo. Eso es la primera vez que se da, y juega a favor", dijo el Perro. "¿Te parece? Dicen que la política es el arte de lo posible... Aunque algunos no son tan positivistas y descreen de esta frase aristotélica..." le tiré al Perro con aire académico, y me sonrió. "Mirá, Aristóteles… Acá juega la política, es verdad; pero también algunos intereses que no son menores, como el empresario. Por ahí pasa una pila de camiones por día a la terminal portuaria y cualquier cambio va a tener que ser consensuado. Por lo que ví en las últimas horas, contra la Arenera Campana fueron con todo, sin mucho diálogo que digamos y no sé cómo va a terminar. Pero no creo que puedan llevarse por delante a los que están del otro lado del Boat Club... Esos tienen mucha influencia y muchos intereses" me dijo el Perro cerrando el Clarín y agarrando La Auténtica; para seguir hablando sin sacar la mirada del diario: "Dicen que ya está arreglado que en 2020 no habrá más tránsito pesado por la Costanera y que los camiones van a tener que salir por Ruta 6... ¿Por dónde? ¿Por Berutti? ¿De ahí por adelante de la Dante Alighieri o por la calle Mitre? Encima Berutti se hace contramano cuando arranca la subida... No. Nadie puede imaginar eso. Seguramente se esté pensando en utilizar el camino de sirga por delante de la fábrica de tubos de acero sin costura. ¿Vos crees que eso ya se consensuó?", me dijo ahora indagándome de frente el Perro, con mirada inquisidora y haciendo un silencio psicoanalítico. "Eh... qué se yo... ¿Vos me estas insinuando que estamos en un problema?" contesté medio sorprendido. Otra vez me habla como si estuviera en la cocina donde se resuelven esas cosas. "A veces la política es el arte de lo imposible..." dijo corrigiendo mi frase. Agarró una medialuna, la pasó por el café y se introdujo casi tres cuarta parte en la boca, clara señal que el tema se había agotado. Vicente Blasco / tiovicenteb@gmail.com

