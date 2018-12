José Abel Perdomo. Foto: Archivo.

El gobierno de Cambiemos sigue empeñado en que el costo del feroz ajuste plasmado en el presupuesto para el año 2019 lo pague la mayoría del pueblo y en favorecer a quienes detentan el poder económico, en su mayoría integrantes de su entorno, que no paran de obtener enormes ganancias. Muchos creen que a nivel municipal las decisiones son exclusivamente técnicas y no políticas. Es así que se proclama "haciendo lo que hay que hacer" como si no hubiera alternativas posibles al rumbo elegido. Y es más grave cuando en la campaña electoral se miente descaradamente sobre lo que verdaderamente se va a hacer y lleva a la ciudadanía a votar alternativas contrarias a su interés. Días pasados se realizó el segundo Encuentro Nacional de Intendentes que reunió a cerca de mil participantes de distintos municipios. Dicho encuentro fue encabezado por el presidente de la nación quién dio instrucciones precisas que ponen de manifiesto que la política determina el rumbo de los municipios. Mauricio Macri pontificó, "Tienen la responsabilidad de allanarles el camino (a las industrias y el comercio) para que puedan generar empleo privado de calidad. Hoy más del 60 por ciento de las industrias y comercios no tienen habilitaciones definitivas" agregando que "El desafío es que simplifiquemos los trámites porque cada tasa, cada tasita, cada permiso o sello que suman significa que sean empresas menos competitivas y así generen menos trabajo en esos municipios". Como si esto fuera poco dijo que "Si queremos generar trabajo no podemos cobrar impuestos distorsivos, los impuestos que puede cobrar un intendente tiene que ser por servicios que presta a los metros cuadrados que ocupa a quien le cobramos, no puede estar ligado a lo que factura esa persona o esa compañía en esos metros cuadrados" En su reiterado afán del "yo no fui" acusa a los intendentes de ser los culpables del aumento permanente del desempleo y no del desplome del mercado interno fruto de las políticas nacionales. Un verdadero despropósito. Esta bajada de línea presidencial significa además dejar de lado la capacidad contributiva, aquello de que pague más el que más puede, que debemos recordar fue el argumento utilizado por el oficialismo local para justificar la reforma impositiva que impulsó y que logró su aprobación por el Honorable Concejo Deliberante. Además esta reivindicación del ultra conservador y arcaico concepto de tasa provocará una brutal disminución de los ingresos municipales con el consiguiente desfinanciamiento, salvo que se quiera compensar con un equivalente gran aumento de las tasas que pagan los vecinos o con un impagable endeudamiento, máxime cuando la nación es una máquina de trasladar a las provincias y a los municipios gastos que estaban a su cargo. Es un gran error sostener que los desastrosos resultados de la política de macrismo sean una demostración del fracaso de la alianza gobernante. Están consiguiendo lo que se propusieron lograr, esto es una transferencia descomunal de recursos desde quienes tienen menos hacia quienes tienen muchísimo más. Debemos recordar que los primeros son la gran mayoría de la población y los segundos una muy reducida minoría. Adjudicar nuestros males a la impericia de los ejecutores es creer que las mismas políticas puedan conseguir resultados diferentes. La historia demuestra lo contrario, salvo que nos digan que en todos los casos se aplicaron mal. Difícil ¿no?. Es posible que integrarse al mundo signifique para el elenco gobernante igualarnos en la distribución de la riqueza. A nivel global en 1% de la población se queda con el 82%. Este modelo económico lo único que derrama es pobreza.

Derrame de pobreza

Por José Abel Perdomo

