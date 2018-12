Gustavo Parravicini. Foto: YouTube

Intentan alejarnos, distraernos, para hacer su tarea de forma fácil y efectiva. Nuestro vasto territorio, 2,78 millones km², encierra una historia de desencuentros y desinterés en el tiempo. Somos un país colonizado, de forma interna y externa, eso tiene grandes costos, como la perdida de independencia, económica y política. Así, cambiamos territorio, y generaciones de trabajadores de la tierra por una deuda externa que hoy asciende aproximadamente a USD 320.934 millones, que jamás podremos cancelar que no fue generada por el pueblo, pero viene bien para consolidar dependencia económica y política, un canal para la entrega de nuestros recursos naturales. Ayer, en la provincia de Río Negro el poder político al servicio de intereses económicos multinacionales, ingresaron en la Legislatura una nueva Ley de Tierras Fiscales, la cual permitirá acentuar el saqueo y el oprobio que comenzó con la conquista del desierto, la misma que llevó a cabo un general asesino llamado Julio Argentino Roca. El 16 de abril de 1879, Roca era ministro de Guerra y Marina del gobierno de Nicolás Avellaneda, y proclamaba "con asombro de todos nuestros conciudadanos, en poco tiempo habéis hecho desaparecer las numerosas tribus de la pampa que se creían invencibles con el pavor que infundía el desierto… Extinguiendo estos nidos de piratas terrestres y tomando posesión real de la vasta región que los abriga, habréis abierto y dilatado los horizontes de la patria hacia la comarca del sud, trazando, por decirlo así, con vuestras bayonetas un radio inmenso para su desenvolvimiento y grandeza futura…". Como en el pasado, hoy el pueblo Mapuche resiste la entrega de los recursos que son de todo el pueblo argentino, aunque estén a más de mil Km de distancia de la capital del país. También son nuestros, como la deuda externa que permitimos contraer. Este Gobierno de entrega, junto a sus socios provinciales, tienen la dicha de conservar la violencia del pasado, y justo con el G20 reunido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, harán su ofrenda para que la fiesta tenga más gusto a saqueo, a pobreza, a muertes como las de Rafael Nahuel, Santiago Maldonado (causa cerrada, sin justicia) y el dolor de tantos otros que se oponen a la entrega. El nuevo Código de Tierras Fiscales, permitirá que lo queda de territorio, de agua, de minerales sea explotado por las empresas extractivas, dejando sin trabajo a las familias en el campo, cerrando escuelas rurales, desalojando a comunidades del pueblo mapuche-tehuelche, rematando estos territorios y transformando esta región de nuestra Nación en zona de sacrificio. No solo el suelo, la tierra está siendo contaminada, también el río Negro y las napas de agua. La Suprema Corte de la Nación declaró que el río tiene "Naftaleno" (Produce Cáncer), más sustancias químicas toxicas como consecuencia de la explotación de hidrocarburos, mediante todos los métodos extractivos existentes, entre ellos el Fracking. Esto conlleva al aumento de conflicto social, se borran derechos de los trabajadores, aumenta la explotación laboral, se genera poco empleo. Se militarizan los territorios, porque el Estado se compromete a proteger estas inversiones extranjeras, estas empresas, a toda costa, y como ya se vio asesinando y encarcelando a personas Para cualquier proyecto o Plan que afecte el territorio, la cultura, y las formas de la organización de los pueblos, en este caso el Pueblo Mapuche-Tehuelche, y en sí la ciudadanía en general, se debe llevar adelante, un Proceso de Consulta Previa Libre e Informada al pueblo, consagrada por el artículo 6 y 15 del convenio 169 de la OIT, Rectificado en nuestra Constitución Nacional. Las comunidades Mapuches exigen que las 5 millones de hectáreas relevadas por la ley 26.160 (la cual Declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país), dejen de nombrarse territorio fiscal ya que el relevamiento cumple con fundamentos antropológicos, históricos y geográficos que ponen de manifiesto el territorio Tradicional y Ancestral Mapuche-Tehuelche. Soy consciente que para muchos vecinos de mi querida ciudad este es un tema, nuevo y lejano. He tenido la suerte de conocer y disfrutar de la cultura del Pueblo Mapuche, sus festividades y valores los cuales todos están ligados a un profundo respeto y amor por la tierra, el agua y el ambiente, lo que se pretende entregar, lo que hoy se pretende regalar, también es nuestro.

Opinión:

Un obsequio del interior para el G20

Por Gustavo Parravicini

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: