HCD: La oposición denunció persecuciones y "prácticas extorsivas" del Ejecutivo

CANTLON: DEL APOYO A ROSES A LA REVOCACIÓN El concejal Axel Cantlon explicó por qué el bloque de la UV Calixto Dellepiane decidió avanzar en la revocación de autoridades del Concejo Deliberante luego de haber apoyado la designación de Sergio Roses el año pasado: "En 2017, los bloques minoritarios más grandes (Cambiemos y PJ-UC) mantuvieron a sus propios candidatos para la Presidencia del HCD. Y nuestra decisión fue mantener la regla histórica de que quién gana las elecciones, tiene la Presidencia. Por eso votamos a Sergio Roses. Pero después, durante el transcurso del año, viendo la deficiente conducción del Concejo Deliberante y la mala administración de sus recursos, empezamos a buscar consensos para revocar las autoridades y tener una conducción más acorde a lo que nosotros esperamos para este Concejo Deliberante. Quizás no lo hicimos antes porque los intereses particulares de cada bloque no lo permitieron, pero viendo la degradación del HCD y cómo se iban extendiendo la cantidad de prestaciones y servicios por más de 6 millones de pesos que no sabemos si realmente existieron, nos alertaron de la necesidad de mejorar esto lo antes posible". Los presidentes de los bloques opositores acusaron al Intendente Abella de utilizar "todas las herramientas que tiene a su alcance para atemorizar, silenciar y callar a los que piensan distinto". Marcaron despidos, inspecciones y clausuras a comercios ligados a la oposición y también un "recorte atroz" en el presupuesto 2019 del Concejo Deliberante. Los presidentes de los bloques opositores del Concejo Deliberante brindaron ayer una conferencia de prensa en la que denunciaron una seguidilla de persecuciones y "prácticas extorsivas" de parte del Departamento Ejecutivo para intimidar a los concejales y a sus familiares desde que se presentó el pedido para revocar las autoridades del cuerpo legislativo. Según informó Soledad Calle (PJ-UC), estos hechos se sucedieron desde que la oposición decidió avanzar de manera "profundamente democrática" en la renovación de las autoridades del HCD. "Son actos que configuran casi un delito de extorsión para que los concejales no podamos cumplir nuestro rol en el marco de la libertad en que debemos hacerlo", afirmó la edil peronista, quien luego detalló las situaciones que advirtieron desde la sesión ordinaria del pasado jueves 22 de noviembre. "El viernes 23 ocurrieron cuatro despidos de trabajadores de los bloques opositores y la primera inspección a la arenera de la familia Cantlon en una actitud bastante mafiosa (concretada) por la misma persona que en el recinto del HCD insulta y agrede a los concejales opositores y al que hoy el Intendente (Sebastián) Abella le dio una chapa de inspector. Esta misma persona está amedrentando a nuestra familias en cada una de sus actividades laborales y comerciales", comenzó contando Calle. "El lunes 26 se produce la clausura de la arenera Cantlon y el despido del secretario del bloque "Red x Argentina"; se produce además la inspección a un comercio propiedad de la hermana de Carlos Gómez, a quien se la intima a la clausura por la falta de libreta sanitaria para atender un kiosco. El martes 27 se clausura el comercio de un histórico dirigente radical vinculado a Axel Cantlon. Además, se notifica a Mayra Ghione, que ya no tendrá funciones en el Departamento Ejecutivo; y a la Dra Ayelén Reynoso de su próxima salida del Hospital Municipal. Son dos trabajadoras que tienen el delito de portar apellidos vinculados a la historia del peronismo. Luego, el miércoles 28 se inspecciona la agencia de viajes de la esposa de Axel Cantlon y además se inspeccionan intimidatoriamente los lugares de trabajo de toda la familia de Rubén Romano, como la Clínica Delta y el centro médico MediFem. El jueves se depositaron los sueldos de casi 1.700 trabajadores y funcionarios municipales, a excepción de los concejales opositores y de los trabajadores de los bloques opositores. Y hoy (por ayer viernes) recibimos el Presupuesto Municipal 2019 que pretende ser tratado en las próximas sesiones con un recorte atroz para el Concejo Deliberante de modo tal que ni siquiera alcanza para pagar los sueldos en este Concejo. Todo con el fin de ahogar al Presidente que acaba de asumir de forma tal que ni siquiera pueda afrontar el pago de los sueldos", completó Calle, quien fue la encargada de iniciar la conferencia de prensa de la que también participaron Cantlon (UV Calixto Dellepiane) y Marco Colella (Red x Argentina). "Todas estas medidas extorsivas demuestran que están llevando adelante la guerra que anunciaron", manifestó Cantlon posteriormente. "Esto es un abuso de poder en su máxima expresión. Lo que están haciendo es coartar la libertad de pensamiento, la libertad de expresión de sectores que fueron elegidos democráticamente por el pueblo. Están avasallando la democracia", agregó. "No quieren un Concejo Deliberante activo, participativo. Lo quieren dormir, quieren unificar poderes, sin división alguna, y manejar todo desde el Ejecutivo. El Intendente Abella es el responsable principal de este hostigamiento que estamos viviendo. Está utilizando todas las herramientas que tiene a su alcance para atemorizar, silenciar y callar a los que pensamos distinto", aseguró Colella. Además, de estos hechos, Calle también denunció que se "están montando campañas en las redes sociales para desprestigiar a los concejales de la oposición y confundir a los vecinos". En tanto, sobre la posibilidad de canalizar institucionalmente estas denuncias, Calle aseguró que el bloque PJ-UC "no está de acuerdo con la judicialización de la política" y que presentaron "con mucha frustración" una denuncia penal para solicitar custodia policial y "garantizar" la sesión especial en la que se revocaron las autoridades del Concejo Deliberante. "Esperamos por el diálogo, la reflexión y el consenso para que podamos salir adelante y que el Intendente cese con estos mecanismos de extorsión", añadió la representante del bloque PJ-UC. Durante la extensa conferencia de prensa, los concejales marcaron la "intolerancia" de Cambiemos a esta "decisión democrática" y lamentaron la campaña de desprestigio iniciada contra el nuevo Presidente del HCD, Osvaldo Fraticelli. Y explicaron que el avance hacia una nueva conducción del legislativo local obedece a "la búsqueda del diálogo", "la transparencia en la administración de los recursos económicos" y en "la democratización del cuerpo de cara a la comunidad". "Podemos tener un montón de diferencias ideológicas a nivel nacional y local (entre los bloque opositores), pero entendemos que debemos hacer funcionar el Concejo Deliberante para que funcione Campana, para que la gente tenga respuestas. Y eso le molesta a Cambiemos. Porque lo quieren servil a sus propios negocios e intereses particulares, porque no tienen ningún interés público", manifestó Cantlon. En ese sentido, Calle agregó que "es mentira que se le estén poniendo palos en la rueda" a la gestión de Abella y aseguró que "el 97%" de los proyectos enviados desde el Ejecutivo han sido aprobados por unanimidad en el Concejo Deliberante. "Pero están en tratamiento cuatro proyectos que responden, en principio, a negocios que tienen que ver con lo inmobiliario y no con los intereses de los campanenses. Por eso decimos que este consenso es un consenso entre campanenses versus intereses foráneos que no tienen nada que ver con nuestra ciudad", advirtió, al tiempo que denunció que se tratan de "negocios de amigos del Presidente de la Nación, del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y del Intendente Abella" relacionados con "la privatización de los espacios públicos" tal "como se quiere imponer en Campana con la privatización de la Costanera".

HCD: La oposición denunció persecuciones y "prácticas extorsivas" del Ejecutivo

