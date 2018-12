Cantlon: del apoyo a Roses a la revocación

El concejal Axel Cantlon explicó por qué el bloque de la UV Calixto Dellepiane decidió avanzar en la revocación de autoridades del Concejo Deliberante luego de haber apoyado la designación de Sergio Roses el año pasado: "En 2017, los bloques minoritarios más grandes (Cambiemos y PJ-UC) mantuvieron a sus propios candidatos para la Presidencia del HCD. Y nuestra decisión fue mantener la regla histórica de que quién gana las elecciones, tiene la Presidencia. Por eso votamos a Sergio Roses.

Pero después, durante el transcurso del año, viendo la deficiente conducción del Concejo Deliberante y la mala administración de sus recursos, empezamos a buscar consensos para revocar las autoridades y tener una conducción más acorde a lo que nosotros esperamos para este Concejo Deliberante. Quizás no lo hicimos antes porque los intereses particulares de cada bloque no lo permitieron, pero viendo la degradación del HCD y cómo se iban extendiendo la cantidad de prestaciones y servicios por más de 6 millones de pesos que no sabemos si realmente existieron, nos alertaron de la necesidad de mejorar esto lo antes posible"