Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. BASURAL Y OTRAS QUEJAS "Así está la calle Farelo entre Castaño y Martínez (Barrio Otamendi) pedimos que nos pongan un cesto municipal y limpien las zanjas, cada vez que llueve nos inundamos. Las zanjas tienen un desagüe muy chico y no da a basto el agua. También pedimos iluminación, en la única cuadra que está totalmente a oscuras. Necesitamos una respuesta", expresa Gustavo. SIN RESPUESTA "El 10 de octubre les envíe fotos que muy agradecido ustedes publicaron. Pero lamentablemente todo sigue igual o hasta diría peor…autos abandonados por años no han sido retirados a pesar de varias denuncias. Además se suma que no hay limpieza en la zona", muestra José de Paso 180. TREMENDO POZO "Hace como 3 meses que hay un tremendo pozo que se agranda todos los días en Av. Varela y Av. Perón que no se puede esquivar y rompe las cubiertas. Además en Av. Balbín y Castilla o Balbín y Rawson hay otros pozos que van a cumplir el año y nadie los repara", muestra Francisco.

Quejas Vecinales

