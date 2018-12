La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 01/dic/2018 NOTISerenare:

Disfrutar sin excesos es la clave en estas fiestas!!!

Por Lic. Lucia Cortinovis







Diciembre mes de festejos, de despedidas de trabajo, fiestas de egresados, encuentros con amigos y fiestas de Navidad y Fin de Año, es decir aumentan las comidas fuera de casa y esto conlleva, en ocasiones, a cometer algunos "excesos", ya que consumimos más de lo que acostumbramos. Los excesos en estas fechas pueden provocar, además del aumento de peso, consecuencias negativas en nuestra salud, debido fundamentalmente al sobreesfuerzo digestivo tales como acidez, pesadez estomacal, cólicos biliares y en algunas ocasiones aumento del colesterol, desequilibrios metabólicos y descompensaciones de la hipertensión arterial o la diabetes. Sin embargo, no tenemos que privarnos de estos eventos, tan importantes por su carga de emociones y alegrías, ya que siguiendo unas sencillas pautas de alimentación podemos disfrutar de estas fiestas, sin descuidar nuestra dieta, ni sufrir consecuencias nutricionales. En esta nota voy a compartir con ustedes algunas de estas pautas: - No saltear ninguna comida. Realizar en lo posible las 4 comidas principales (desayuno, almuerzo, merienda, cena) Esto lograra que no tengamos tanto apetito en el encuentro festivo. - Los días previos a los festejos propóngase comer muy liviano, en base a frutas, verduras, carnes magras y comida muy baja en grasa. - Durante la celebración, comer cantidades moderadas e intentar hacerlo lentamente, siendo consciente de cada bocado. - Acompañar la comida con bebidas sin azúcar: agua con o sin gas, gaseosas light, limonada casera. (Recordar beber 2 litros u 8 vasos de agua por día). - Evitar el consumo excesivo de alcohol, éste puede ser el responsable de la ingesta de "calorías extra" que muchas veces no se tiene en cuenta. Si se comienza con aperitivos es aconsejable elegir hacerlos a base de frutas, como licuados de frutilla y menta, de manzana y jengibre, de ananá y frutos rojos. Sumamente refrescantes!!! - Evitar acompañar la comida con pan. - Servirse porciones pequeñas, evitando repetir. Separar los alimentos que vamos aconsumir en nuestro plato, para ser conscientes y visualizar las cantidades que ingerimos, tanto en la entrada, como en el plato principal, en el postre y en la mesa dulce. - Moderar el consumo de SAL. Reemplazar por especias y hierbas aromáticas. - Evita consumir las "sobras" durante toda la semana de la fiesta. - Aprovechar la ocasión para bailar u organizar juegos que impliquen movimiento. - La actividad física es importante ya que ayuda a aumentar el gasto calórico. Intenta caminar al menos media hora por día Recuerde que es tiempo para reflexión, evaluación y determinación de nuevas metas. Felicítese por lo logrado, sea tolerante consigo mismo, con lo que todavía no pudo alcanzar, pero determine nuevas metas de cuidado de la salud, con nuevos ímpetus y lo más importante DISFRUTE DE LAS FIESTAS, SIN EXCESOS!!! Lucia Cortinovis - Licenciada en Nutrición - Universidad Favaloro (MN 8929; MP 4151) NOTISerenare Güemes 705. Tel. 421995 cmr.drapp.com.ar

Imagen ilustrativa



NOTISerenare:

Disfrutar sin excesos es la clave en estas fiestas!!!

Por Lic. Lucia Cortinovis

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: