Honda informa un Recall Preventivo

Honda Motor de Argentina informa que a partir del 01 de Diciembre de 2018 y en el marco de un programa de saneamiento preventivo llamará a revisión a los modelos de las unidades HR-V y Accord. A traves de un comunicado oficial, la empresa Honda Motor de Argentina informa que algunos unidades de sus modelos HR-V y Accord deberàn realizar en cualquiera de sus talleres autorizados un "recall preventivo" para solucionar problemas de fabricaciòn que fueron detectados a traves de su departamento de calidad y garantía. En el primer caso (HR-V) se trata un purgado del sistema de frenos. Honda ha detectado una cantidad limitada de unidades en las que, debido a un problema en el proceso de fabricación de los pistones de las pinzas de freno trasero, puede ocurrir el desprendimiento de gas, generando burbujas en el fluido de freno que provoca un aumento en el recorrido del pedal de frenos. Esto podría generar reducción en el rendimiento de frenado, aumentando los riesgos de accidente; pudiendo eventualmente causar daños materiales y lesiones a los ocupantes y/o terceros. Los vehículos potencialmente afectados a esta revisión se encuentran comprendidos dentro de los rangos de número de chasis / VIN no secuenciales, desde: 8C3RV1830J1607619 hasta 8C3RV1830J-1609898 (año-2018). 8C3RV1850J1607925 hasta 8C3RV1850J-1610558 (año-2018). 8C3RV1870J1607788 hasta 8C3RV1870J161-0672 (año-2018). Mientras que la campaña destinada a las unidades Accord está dirigida a un saneamiento preventivo debido a un defecto en el sistema de Airbag lateral (asiento/cortina), el cual podría desplegarse en forma repentiva en caso de golpes en la parte baja del vehículo o en un cierre de puertas con extremada fuerza. Esta actividad consiste en la repro-gramación de la unidad SRS, para los vehículos comprendidos entre: 1HGCP25808A500504 hasta 1HGCP25808A5-01164 (año 2008). 1HGCP26808A500475 hasta 1HGCP26808-A501121 (año 2008). 1HGCP36708A500330 hasta 1HGCP36708-A500807 (año 2008). Si bien en Argentina no se ha reportado ningún caso de los previamente informados, Honda ha iniciado estas campañas preventivas a través de su Red de Concesionarios y Servicios Oficiales con el objetivo de solucionar dichos inconvenientes. La misma se realiza sin costo alguno para sus clientes. La revisión no incluye al resto de los vehículos comercializados por Honda Motor de Argentina, ni los modelos que no se encuentren comprendidos dentro del rango de VIN especificado anteriormente. Para mayor información los usuarios pueden consultar a su Concesionario o Servicio Oficial más cercano, o contactar al Departamento de Atención al Cliente vía e-mail a atencion_al_cliente@honda.com.ar tel.: 0800-1221-HONDA (46632) en el horario 09:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 hs.

