"Fabricamos una Hilux cada 90 segundos"

El presidente de Toyota Argentina, Daniel Herrero, destacó el nivel de actividad de la planta Zárate, la cual está fabricando "una Hilux cada 90 segundos", intensidad sostenida fundamentalmente por el mercado externo. "En nuestro caso, el mercado de exportación se comportó muy bien, lo que nos permite estar trabajando en la planta a full capacidad. Estamos haciendo una Hilux cada 90 segundos. Incluso incorporamos más personal este año. Y estamos pensando con optimismo", expresó Herrero, durante el panel de industria automotriz del último Encuentro de Líderes organizado por El Cronista y que compartió junto a Cristiano Rattazzi, titular de Fiat, y Gabriel López, de Ford. Herrero reconoció que la devaluación volvió más competitiva a Toyota Argentina, aunque en un contexto en donde las fronteras se afinan, es necesario continuar igualando las condiciones económicas con otros países como Brasil y México. En ese sentido, señaló que estas naciones dirigen su carga tributaria al sector comercial y no al productivo como Argentina. "Son las reformas que nos tenemos que dar tendientes a lo que viene: una revolución muy grande desde el punto de vista industrial y fronteras cada vez más débiles, en un mundo en el que vamos a tener que competir con todos", sostuvo. Además, subrayó la importancia de contar con un sector autopartista abierto a exportar y competir. "No es importante hacer todo lo que compone al auto en Argentina, sino especializarnos en algo y venderlos acá y al resto del mundo", propuso. Así, indicó, las automotrices van a poder contar con "proveedores globales que por su escala de producción e innovación tecnológica" repercutirán en la propia competitividad del fabricante. "Para eso es necesario un acuerdo entre autopartistas, terminales, sindicato y Gobierno", afirmó Herrero. Por otra parte, avizoró de cara al próximo año un mercado local "opuesto a lo que vivimos en este 2018: un primer semestre no tan bueno y un segundo bueno por efecto de cosechas, baja de tasas y la recuperación del mercado de crédito". EL AUTO DEL MAÑANA Al ser consultado por la industria automotriz del siglo XXI, Herrero compartió que el desafío será brindar autos cada vez más "conectados" con su conductor. El presidente de Toyota Argentina señaló que el futuro pasa por los "autos conectados, autónomos, de servicios compartidos y eléctricos", un cambio que "va a ser más revolucionario" del vivido con la sustitución de la tracción a sangre en el siglo XX. "Cuando arrancamos, pensábamos en la fabricación del hardware del auto. Después nos dimos cuenta que el software, la parte electrónica, valía más. Y el paso siguiente es la plataforma desde la cual vamos a manejar. La conexión va a cambiar las reglas de juego", sostuvo.

Se vienen los “autos conectados, autónomos, de servicios compartidos y eléctricos", adelantó Herrero.



"Fabricamos una Hilux cada 90 segundos"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: