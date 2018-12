La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 01/dic/2018 Fútbol AFA:

Compartieron un nuevo entrenamiento en Mitre y Puccini. En la primera parte, el Violeta se impuso 3-0 con un doblete de Estigarribia y un gol de Jourdan. Y en la segunda, el Auriazul ganó 1-0 con tanto de Figueroa. Como el pasado 9 de noviembre, los planteles de Villa Dálmine y Puerto Nuevo compartieron ayer un nuevo entrenamiento y realizaron un partido amistoso en el estadio de Mitre y Puccini. En esta oportunidad, en el juego entre titulares, el Violeta se impuso 3-0, mientras que en el segundo encuentro de la mañana venció el Auriazul por 1-0. Para el equipo que dirige Walter Nicolás Otta el ensayo sirvió para cerrar una semana de entrenamientos sin competencia posterior, dado que este fin de semana Villa Dálmine no tendrá actividad por el campeonato de la Primera B Nacional porque el 18 de noviembre adelantó su encuentro correspondiente a la 12ª fecha frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn (fue empate 2-2 en Trelew). Por ello, los jugadores Violetas quedaron licenciados hasta el próximo lunes, cuando en Loma Verde comenzarán a preparar el último partido del año, que jugarán el sábado 8 a las 17 horas frente a Olimpo de Bahía Blanca en el estadio de Mitre y Puccini (en primera instancia había sido programado para el viernes 7, pero se pasó para el sábado 8). En cuanto a lo táctico, "Nico" probó ayer con Marcos Martinich junto a Cristian González en la zaga central, en una modificación casi segura de cara al encuentro con Olimpo dado que Fernando Alarcón sumó la quinta amarilla de la temporada frente a Nueva Chicago y deberá purgar una fecha de suspensión. Además, como lateral izquierdo jugó Nahuel Yaqué en el lugar de Juan Ignacio Alvacete. En el mediocampo repitió los mismos nombres que frente al Torito de Mataderos, mientras que en ofensiva le dio lugar a Marcelo Estigarribia, quien respondió con dos goles. El otro tanto fue obra de Federico Jourdan. En consecuencia, la alineación Violeta en este amistoso fue con Juan Ignacio Dobboletta; Nicolás Sansotre, Cristian González, Marcos Martinich, Nahuel Yaqué; Federico Jourdan, Matías Ballini, Cristian Álvarez, Emanuel Molina; Mariano Miño y Marcelo Estigarribia. Posteriormente, para la segunda parte del ensayo, Villa Dálmine formó con Juan Marcelo Ojeda; Juan Motroni (20 años, ex Vélez, a prueba), Marcelo Tinari, Ezequiel Brítez (ex Estudiantes de La Plata, a prueba), Federico Godoy; Lucas Cuevas, Federico Recalde, Alfredo Dinelli, David Gallardo; Gastón Martiré y Germán Lesman. PUERTO NUEVO. Por su parte, el elenco del barrio Don Francisco se encuentra preparando el compromiso que deberá afrontar el martes frente a Real Pilar en el estadio Carlos Vallejos. Se trata de un partido clave para el objetivo Auriazul de clasificar a la próxima Copa Argentina. De hecho, si logra vencer al Monarca quedará muy cerca de conseguirlo. "Por suerte, luego de los resultados que se dieron el jueves (NdR: perdieron Real Pilar y Juventud Unida) dependemos de nosotros. Pero tenemos por delante dos partidos muy difíciles", señaló Carlos Pereyra en diálogo con La Auténtica Defensa. Uno de los entrenadores de Puerto Nuevo explicó que el amistoso ante Villa Dálmine sirve "porque siempre es lindo jugar en una cancha en buenas condiciones y ante un rival de una categoría superior" y se mostró satisfecho con lo que sucedió en el ensayo: "Se vio algo bueno". En ese sentido, destacó que ante el Violeta apuntó a trabajar especialmente "el orden táctico, ante un equipo que ataca mucho y que tiene jugadores de mucha jerarquía". A su vez, resaltó que los jugadores tuvieron la oportunidad también de mostrar "técnica y precisión, porque la cancha (por sus condiciones y dimensiones) te lo permite". En el primer ensayo, cuando perdió 3-0, el Portuario alistó a Rodrigo Ponce De León (Leandro Bonet estuvo ausente con aviso); Joaquín Montiel, Gonzalo Leizza, Santiago Correa; Nicolás Colombano, Oscar Peñalba, Eliseo Aguirre, Nahuel Banegas; Carlos Tapia, Diego Pertossi y Mauricio Ruiz. La presencia de Pertossi con los habituales titulares responde a que los estudios que se realizó Orlando Sosa confirmaron que "el Pampa" sufrió un pequeño desgarro frente a Deportivo Paraguayo, por lo que casi seguramente se pierda los partidos frente a Real Pilar y Muñiz. En la segunda parte del amistoso, Puerto Nuevo formó con Esteban Montesano; Nicolás Rodríguez, Julián Sprovieri, Lautaro Cuenos, Sergio Robles; Kevin Redondo; Thomas Solis, Brian Figeurora, Marcelo González, Facundo Ferulano; y Enzo Moreno. Luego ingresaron los juveniles Alan Sosa (hijo del "Pampa"), Alan Flores, Tomás Fumeau y Alejandro Rodríguez. En este segundo encuentro, el Auriazul se impuso 1-0 sobre Villa Dálmine con gol de Brian Figueroa.

