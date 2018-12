El ganador de la Zona Campeonato resultó Lavadero Mr Wash, que ya espera en Octavos de Final como parte de los ocho mejores de dicho grupo. En tanto, esta tarde se disputarán los repechajes para conocer los otros ocho equipos que disputarán esa instancia.

El pasado fin de semana se completó la segunda fase de la "Copa Ameghino Servicios 50º Aniversario", el Torneo de Fútbol 7 que organiza el Club Ciudad de Campana en sus canchas de césped sintético. Y el mejor equipo de la fase regular fue Lavadero Mr Wash, que venció 2-1 a Criscar Premium y se adjudicó la Zona Campeonato con 34 puntos. Así, es uno de los ocho equipos que ya esperan en los Octavos de Final.

Los otros ocho equipos que completarán ese cuadro se conocerán hoy, luego que se disputen los playoffs de reclasificación entre los siete conjuntos restantes de la Zona Campeonato y los mejores nueve de la Zona Repechaje, que tuvo como ganador a Amigos de Ronaldo, que superó 2-0 a LAD y terminó en lo más alto esta segunda fase.

Estos ochos playoffs de reclasificación que se jugarán esta tarde desde las 16 horas serán: Metalúrgica Gapsof (9º Campeonato) vs Carnicería Belén (9º Repechaje); Paso a Paso (11º Campeonato) vs Rocamora FC (7º Repechaje); La 20 (13º Campeonato) vs CyL (5º Repechaje); Paliza Táctica (15º Campeonato) vs Gallego Automotores (3º Repechaje); Inmobiliaria Gómez Ayerra (10º Campeonato) vs Mirtha La Pantera (8º Repechaje); Shalke (12º Campeonato) vs LAD (6º Repechaje); Lubricentro El Changuito (14º Campeonato) vs. Plegadoras Migueles (4º Repechaje); Amigos de Ronaldo (1º Repechaje) vs. OLC Combustibles (2º Repechaje).

En tanto, el resumen de lo que dejó la última fecha de este Torneo de Fútbol 7 fue el siguiente:

ZONA CAMPEONATO

-Hierros Campana 2 - Interacero 6. Goles: Matías Pellini y Enzo Montani (HIE); Ramiro Bianchi (2), Juan Manuel Amestoy, Matías Gatti, Nicolás Nitsch y Tomás Gatti (INT).

-Humilde Team 2 - Inmobiliaria Gómez Ayerra 1. Goles: Javier González y Franco M. Avila (HUT); Esteban Boveri (IGA).

-Criscar Premium 1 - Lavadero Mr. Wash 2. Goles: Federico Gasperi (CRP); Javier Guzman y Martín Varela (LMW).

-Paso a Paso 1 - La Chancleta de Neymar 2. Goles: Adrián Sassone (PAP); Nicolás Bravo (2) (LCN)

-Paliza Táctica 2 - Inmobiliaria Dacunda 5. Goles: Nicolás Bodano y Jonathan Schapert (PAL); Martín Álvarez (2), Maximiliano Márquez (2) y Leonel Marizaldi (ID).

-Lubricentro El Changuito 2 - Shalke 04 0. Goles: Paulo Espíndola y Martín Garrido (LEC)

-La 20 0 - Branca FC 1. Gol: Alexis Pablo (BFC)

-La Chancleta de Neymar 2 - Metalúrgica Gapsof 0. Goles: Nicolás Bravo (2) (LCN). Partido pendiente de la sexta fecha.

POSICIONES: 1) Lavadero Mr Wash, 34 puntos; 2) Inmobiliaria Dacunda, 32 puntos; 3) Interacero, 28 puntos; 4) Branca FC, 27 puntos; 5) Hierros Campana, 26 puntos; 6) Criscar Premium, 26 puntos; 7) La Chancleta de Neymar, 23 puntos; 8) Humilde Team, 21 puntos; 9) Metalúrgica Gapsof, 21 puntos; 10) Inmobiliaria Gómez Ayerra, 21 puntos; 11) Paso a Paso, 19 puntos; 12) Shalke, 18 puntos; 13) La 20, 17 puntos; 14) Lubricentro El Changuito, 12 puntos; 15) Paliza Táctica, 7 puntos.

ZONA REPECHAJE

-Rossi Producciones 0 - Carnicería Belén 4. Goles: Matías López (2), Guillermo Friedrich y Renzo Dicharze (CAB)

-CYL 5 - Mirtha La Pantera 4. Goles: Cristián Sica (2), Nicolás Vera, Cristián Torres y Leandro Sánchez (CYL); Fernando Esquivel (2) y Lucas Antelo (2) (MLP).

-Saca-Chispa FC 0 - OLC Combustibles 2. Goles: Matías Casazza (2) (OLC)

-LAD 0 - Amigos de Ronaldo 2. Goles: Franco Parrilla y Francisco Santini (ADR)

-La Unión 4 - Gallego Automotores 2. Goles: Tomás Mumper (2) y Augusto Martín (2) (LAU); Facundo Rambaud y Nicolás Diamante (GA)

-Rocamora FC 6 - Actis Seguros 1. Goles: Fernando Brito (3), Jonathan Saucedo (2) y Agustín Graf (RFC); Santiago Leveling (ACS)

-Inmatel FC 1 - Deportivo Malbec 1. Goles: Gastón Daniel (INM); Juan José Carrizo (DEM)

POSICIONES: 1) Amigos de Ronaldo, 35 puntos; 2) OLC Combustibles, 33 puntos; 3) Gallego Automotores, 30 puntos; 4) Plegadoras Migueles, 29 puntos; 5) CyL, 27 puntos; 6) LAD, 27 puntos; 7) Rocamora, 25 puntos; 8) Mirtha La Pantera, 25 puntos; 9) Carnicería Belén, 24 puntos; 10) La Unión, 22 puntos; 11) Saca-Chispas, 19 puntos; 12) Deportivo Malbec, 14 puntos; 13) Inmatel FC, 12 puntos; 14) Actis Seguros, 4 puntos; 15) Rossi Producciones, 2 puntos.

GOLEADORES

Concluida la segunda fase, los máximos artilleros del certamen son: 1) Cristian Sica (CyL), Maximiliano Márquez (Inmobiliaria Dacunda) y Tomás Gatti (Interacero), 30 goles; 4) Diego Gómez (Lavadero Mr. Wash), 29 goles; 5) Agustín Monteleone (Shalke 04) y Facundo Cremón (Rocamora FC), 27 goles; 7) Julián Rodríguez (Hierros Campana), 24 goles; 8) Nicolás Bravo (La Chancleta de Neymar), 20 goles; 9) Nicolás González (Lavadero Mr. Wash), 19 goles; 10) Jonathan Schapert (Paliza Táctica), 18 goles.