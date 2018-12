Después del histórico ascenso que consiguieron el año pasado, lograron el objetivo de continuar en la máxima categoría de la FMV. Hoy cierran el año enfrentando a Ferro como locales. El 2017 fue un año histórico para el vóley juvenil del Club Ciudad de Campana: es que la divisiones menores masculinos lograron el ascenso al Nivel A de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV). Así se ganaron el derecho a medirse durante toda esta temporada con rivales de la talla de Ciudad de Buenos Aires, Boca Juniors, River Plate y Vélez Sarsfield, entre otras instituciones. Y no sólo lo disfrutaron, sino que estuvieron a la altura y se aseguraron la permanencia en el máximo nivel de la FMV para el 2019. Ese objetivo lo lograron en este segundo semestre, cuando competencia entre los 16 clubes que se encuentran en el Nivel A fue general (por sumatoria de todas las categorías). En esa lucha, el CCC se ubica actualmente en la 8ª posición con 136 puntos, producto de 40 victorias y 44 derrotas, en una tabla que es liderada por Ciudad de Buenos Aires (185 puntos), que le sacó 19 unidades de diferencia a su escolta, Vélez Sarsfield (166). "Realmente, los chicos hicieron un gran campaña, porque esta categoría es muy difícil", remarcó el entrenador Rubén Rosales en diálogo con LAD. "Y tenemos un gran futuro para los años siguientes", agregó el coordinador de la actividad en el CCC. En su última presentación, los Tricolores visitaron a Municipalidad de Lomas de Zamora por la 14ª y anteúltima fecha, en una jornada en la que sólo consiguieron una victoria: los Sub 15 se impusieron 3-0 con parciales de 25-17, 25-20 y 27-25. En tanto, los Sub 13 perdieron 2-1; los Sub 17, por 3-2; los Sub 19, por 3-0; y los Sub 21, por 3-0. Hoy, por la última fecha, los dirigidos por Rubén Rosales y Gabriel Martra recibirán a Ferro Carril Oeste desde las 11:00 hs. (Sub 13) en lo que será la última presentación de los tricolores en este año.

LOS SUB 17 APORTARON OCHO VICTORIAS PARA LA SUMATORIA GENERAL DEL CCC.



Voley:

Los Juveniles del CCC aseguraron su permanencia en el Nivel a Metropolitano

