Las divisiones juveniles femeninas del Club Ciudad de Campana cerrarán mañana domingo su temporada 2018 cuando disputen la 15ª y última fecha del Nivel C1 de la Federación Metropolitana de Vóley como locales frente a Universidad de Buenos Aires en una jornada que comenzará a las 12 horas. En su última presentación, las chicas dirigidas por Eliana Cepernic y Micaela Reinatti enfrentaron como visitantes a Independiente de Escobar y ganaron los cinco partidos de la jornada con los siguientes resultados: -Sub 13: victoria 2-1 (13-25, 25-14 y 15-9) -Sub 15: victoria 3-0 (25-18, 25-13 y 25-19) -Sub 17: victoria 3-0 (25-14, 25-21 y 25-9) -Sub 19: victoria 3-0 (25-0, 25-0 y 25-0) -Sub 21: victoria 3-0 (25-10, 25-15 y 25-22) Con estos resultados quedaron en la 9ª posición de la Tabla General del Nivel C1 con 119 puntos, después de 38 victorias y 39 derrotas.

VOLEY JUVENIL FEMENINO



Vóley:

Las Tricolores cierran el domingo

