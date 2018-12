Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 01/dic/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 01/dic/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Polideportivas Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Polideportivas







HACIA CHINA 2019: en el Superdomo de La Rioja, la Selección Argentina de Básquet superó por 80 a 63 a Estados Unidos.- PUMAS VS BARBARIANS: el Seleccionado Argentino de Rugby se medirá hoy frente a los Barbarians en Londres.- TRIUNFO DE "LA GARRA": en Brasil, el Seleccionado Argentino de Handball femenino comenzó con el pie derecho.- EL BOXEO, ¿SIN JJ.OO?: prohiben a la Asociación Internacional de Boxeo todo contacto con los organizadores de los Juegos Olímpicos Tokio 2020.- PUMAS VS BARBARIANS El Seleccionado Argentino de Rugby se medirá hoy desde las 11.30 (hora argentina) frente a los Barbarians en Twickenham (Londres). Para este encuentro, el head coach Mario Ledesma determinó la siguiente alineación para Los Pumas: Juan Pablo Zeiss, Julián Montoya, Santiago Medrano; Guido Petti, Matías Alemano; Pablo Matera, Tomás Lezana, Rodrigo Bruni; Martín Landajo, Joaquín Díaz Bonilla; Ramiro Moyano, Bautista Ezcurra, Matías Orlando, Sebastián Cancelliere y Juan Cruz Mallía. Por su parte, los Barbarians presentarán un combinado formado por grandes jugadores de diferentes nacionalidades, entre los que fue convocado el santiagueño Juan Manuel Leguizamón. TRIUNFO DE "LA GARRA" En Maceio (Brasil), el Seleccionado Argentino de Handball femenino comenzó con el pie derecho su participación en el Torneo Clasificatorio Centro y Sur América al vencer por 28 a 26 a Paraguay. Las dirigidas por Eduardo Gallardo volverán a jugar hoy sábado desde las 17 horas ante Uruguay, en la capital del estado de Alagoas. Luego se medirán con Chile, el lunes; y con Brasil, el martes. Este certamen otorgará dos cupos para el Mundial Japón 2019. EL BOXEO, ¿SIN JJ.OO? El Comité Olímpico Internacional incrementó ayer la presión sobre la Asociación Internacional de Boxeo (AIBA): le prohibió a la cuestionada entidad todo contacto con los organizadores de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y anunció su decisión de "congelar la organización del torneo de boxeo" en los próximos Juegos, mientras inicia una investigación a la controvertida federación internacional de la disciplina. La AIBA está en la mira por los polémicos arbitrajes del boxeo en los Juegos Olímpicos de Río 2016, por una serie de irregularidades financieras y por la controvertida elección del uzbeco Gafur Rakhimov como presidente a principios de noviembre. Rakhimov es acusado por el Gobierno de Estados Unidos de formar parte de una organización criminal y sus cuentas en el país norteamericano están congeladas. HACIA CHINA 2019 En el Superdomo de La Rioja, la Selección Argentina de Básquet superó por 80 a 63 a Estados Unidos en el cierre de la primera rueda de la segunda fase de las Eliminatorias para el Mundial y, de esa manera, quedó prácticamente clasificado para la competencia que se realizará en China en septiembre del año próximo. El equipo dirigido por Sergio Hernández tuvo como máximos anotadores a Nicolás Laprovittola (17 puntos), Lucio Redivo (14), Nicolás Brussino (11) y al histórico Luis Scola (10). El próximo desafío de Argentina será este domingo frente a México, nuevamente en La Rioja desde las 21.30 horas. En tanto, en febrero, en el cierre de estas eliminatorias americanas, jugará como visitante frente a Puerto Rico y Estados Unidos.



Breves: Polideportivas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: