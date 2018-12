SUPERLIGA; FECHA 14: Colón y Belgrano de Córdoba igualaron 1-1 en un partido disputado en Santa Fe.- PRIMERA B NACIONAL: anoche, Almagro hundió todavía más a Los Andes al vencerlo 1-0.- PRIMERA B METRO: se pone en marcha esta tarde la 17ª fecha de la divisional.- PRIMERA C: Luján consiguió su primera victoria como visitante al superar 2-1 a Ituzaingó.- PRIMERA D: el líder Atlas perdió en su visita a Liniers, en el arranque de la 14ª fecha de la divisional.

SUPERLIGA: FECHA 14

En el arranque de la 14ª fecha de la Superliga, Colón y Belgrano de Córdoba igualaron anoche 1-1 en un partido disputado en el estadio Brigadier López de Santa Fe. En el otro encuentro del viernes, Newells (ya sin Omar De Felipe como DT) superó 1-0 como local a Patronato de Paraná. Estos resultados importan en la pelea por la permanencia, dado que Belgrano y Patronato siguen cayendo en los Promedios y se encuentran ambos en zona de descenso junto a San Martín de Tucumán y Tigre.

En tanto, en la continuidad de esta 14ª fecha, hoy jugarán: Estudiantes (LP) vs Lanús (17.10), Atlético Tucumán vs San Martín de Tucumán (19.20) y Banfield vs Argentinos Juniors (21.30). Mientras que mañana domingo se enfrentarán: Aldosivi (MdP) vs San Lorenzo (17.10), Independiente vs Boca Juniors (19.20) y River Plate vs Gimnasia de La Plata (21.30)

Finalmente, el lunes se disputarán cinco encuentros: Tigre vs Godoy Cruz (17.10), Vélez Sarsfield vs Rosario Central (19.20), San Martín de San Juan vs Unión (19.20), Huracán vs Defensa y Justicia (21.30) y Talleres vs Racing Club (21.30).

El líder del campeonato es Racing Club con 30 puntos, mientras que Atlético Tucumán es escolta con 28 unidades. En tercer lugar aparece Defensa y Justicia con 26, pero con un partido menos.

PRIMERA B NACIONAL

Anoche, por la 12ª fecha, Almagro hundió todavía más a Los Andes al vencerlo 1-0 con un gol marcado por Damián Arce a los 46 minutos del segundo tiempo. De esta manera, el Tricolor llegó a los 21 puntos y alcanzó a Arsenal en la tercera ubicación, mientras que el Milrayitas sigue sin ganar en la temporada y se complica cada vez más en los Promedios (está siete puntos por debajo de Villa Dálmine.

Esta 12ª fecha continuará hoy con dos partidos: Sarmiento vs Gimnasia de Jujuy (17.05) e Independiente Rivadavia vs Instituto (19.10).

PRIMERA B METRO

La 17ª fecha de la divisional se pone en marcha esta tarde con el duelo UAI Urquiza vs Sacachispas (17.00). Mañana, en tanto, se disputarán cuatro partidos, entre los que se destaca la presentación del líder Estudiantes de Buenos Aires frente a Fénix en Caseros.

PRIMERA C

En el inicio de la 18ª fecha, Luján consiguió ayer su primera victoria como visitante del campeonato al superar 2-1 a Ituzaingó. La programación de esta jornada continuará hoy con otros tres encuentros: Deportivo Merlo vs Villa San Carlos, Central Córdoba (R) vs Lamadrid y Sportivo Italiano vs San Martín (B).

PRIMERA D

Ayer, en el arranque de la 14ª fecha de la divisional, el líder Atlas perdió 2-1 en su visita a Liniers, que todavía se ilusiona con llegar a la Copa Argentina 2019 (clasifican los mejores tres de la primera rueda). Con este resultado, la cima de la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera: 1) Atlas y Argentino (M), 24 puntos; 3) Puerto Nuevo y Liniers, 21 puntos; 5) Real Pilar y Juventud Unida, 20 puntos.

Ayer, además, en un encuentro postergado de la fecha 11, Muñiz venció 2-1 como local a Yupanqui en un partido disputado en Belgrano de Zárate.a