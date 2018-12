La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 01/dic/2018 Día Mundial de Lucha contra el SIDA: prevención, detección y tratamiento







Como cada año, el 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el SIDA. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es un término que se aplica a los estadios más avanzados de la infección por VIH o Virus de la Inmunodeficiencia Humana, que afecta a las células del sistema inmunitario, encargadas de protegernos de las enfermedades, alterando o anulando su función en forma progresiva. A nivel mundial, el VIH continúa siendo uno de los mayores problemas para la salud pública: según la OMS, en 2016 un millón de personas fallecieron en el mundo por causas relacionadas con este virus. África es la zona más afectada y en ella se registran casi dos tercios de las nuevas infecciones en el mundo. "Los avances científicos hacen que cada vez más personas que conviven con VIH puedan NO desarrollar SIDA e incluso que pacientes que hayan tenido SIDA puedan recuperar las defensas y llevar adelante una vida normal gracias a la eficacia de los medicamentos, ya que si bien el tratamiento NO cura la infección, sí logra que el virus se multiplique más lentamente", detalla la Dra. María Valeria El Haj, Directora Médica de vittal. El VIH se transmite a través del intercambio de determinados líquidos corporales de la persona infectada, como la sangre, la leche materna, el semen o las secreciones vaginales. NO es posible infectarse en situaciones cotidianas como: besos, abrazos o apretones de manos o por el hecho de compartir vasos, cubiertos, mate, agua o alimentos, usar mismo baño, cama o pileta. Algunos comportamientos que aumentan el riesgo de que una persona contraiga el VIH son: tener relaciones sexuales sin preservativo; padecer otra infección de transmisión sexual como sífilis, herpes, clamidiasis, gonorrea o vaginosis bacteriana; compartir agujas, jeringas, máquinas de afeitar, piercings, agujas para tatuar u otro material infectivo contaminado para consumir drogas inyectables; recibir inyecciones, transfusiones sanguíneas o trasplantes de tejidos sin garantías de seguridad o ser objeto de procedimientos médicos que entrañen cortes o perforaciones con instrumental no esterilizado; y pincharse accidentalmente con una aguja, lesión que afecta en particular al personal de salud. Asimismo, las mujeres embarazadas con VIH se lo pueden transmitir al bebé durante el embarazo, en el parto o durante la lactancia (Transmisión Vertical). Los síntomas de la infección por el VIH difieren según la etapa de que se trate y es frecuente que muchos infectados ignoren que son portadores hasta fases más avanzadas. A veces, en las primeras semanas que siguen al contagio la persona puede presentar un cuadro seudogripal con fiebre, cefalea, erupciones o dolor de garganta. A medida que la infección va debilitando el sistema inmunitario, la persona puede presentar otros signos y síntomas, como inflamación de los ganglios linfáticos, pérdida de peso, fiebre, diarrea y tos. En ausencia de tratamiento pueden aparecer infecciones oportunistas, como parásitos, hongos, bacterias y virus, o enfermedades graves como tuberculosis, meningitis criptocócica y cánceres como linfomas o sarcoma de Kaposi, entre otros. La infección por el VIH se suele diagnosticar mediante análisis rápidos que permiten detectar la presencia o ausencia de anticuerpos contra el virus (VIH-1, VIH-2 y el antígeno p24 del virus). Las pruebas son voluntarias y gratuitas en cualquier hospital, con consentimiento informado y total confidencialidad y no es requisito presentar documento de identidad u orden médica para realizarse los estudios. "El consejo a toda persona expuesta a cualquiera de los factores de riesgo es que se realice pruebas de detección del VIH y otras ITS (infecciones de transmisión sexual), para conocer su estado y, llegado el caso, acceder sin demora a los servicios oportunos de prevención y tratamiento", resalta la Dra. El Haj, quien comparte las medidas preventivas más importantes: - Usar correctamente el preservativo desde el inicio y hasta el final de relaciones vaginales o anales. - No compartir instrumentos cortantes o punzantes (como los utilizados en tatuajes y aritos que no estén esterilizados, o jeringas usadas para drogas endovenosas). - Durante el embarazo, realizarse los tests correspondientes contribuye a descartar o detectar la enfermedad y, si fuera necesario, poder iniciar un tratamiento para evitar la transmisión vertical madre-hijo. Respecto al tratamiento, es posible inhibir el VIH mediante la combinación fármacos antirretrovíricos que se encargan de detener la multiplicación del virus, reconstruir las defensas dañadas y disminuir la posibilidad de desarrollar enfermedades vinculadas.



Día Mundial de Lucha contra el SIDA: prevención, detección y tratamiento

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: