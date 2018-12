Se completó el asfalto en San Jacinto y las obras seguirán por Villanueva

El intendente Abella recorrió el barrio y anunció que en los próximos días los trabajos arrancarán por Villanueva, puntualmente en las calles Uruguay, Maipú y Gavazzi El Municipio finalizó las obras de asfalto en el barrio San Jacinto y ahora seguirán por Villanueva. El anuncio lo realizó el intendente Sebastián Abella al constatar este jueves la culminación de los trabajos que alcanzaron un total de 25 cuadras en San Jacinto. Tras recorrer la calle González acompañado del secretario de Planeamiento, Obras y Medio Ambiente, Sergio Agostinelli, el jefe comunal se mostró contento por el desarrollo de los trabajos "que permiten ir dejando atrás tantas calles de tierra que generan problemas en verano como en invierno". Y continuó: "Trabajamos a paso firme, todos los años. No esperamos que haya un año electoral sino que todos los meses nos preocupamos y trabajamos fuerte para que las obras que proyectamos, se concreten". Por eso, le pidió a los vecinos que ya disfrutan de estas obras "que las cuiden" y a quienes no le llegaron, "que tengan paciencia porque de a poco vamos a ir cerrando los circuitos de asfalto en todos los barrios. Llevamos tres años de gestión y el promedio de cuadras realizadas es muy alto", dijo Abella al tiempo que recordó que este plan -que se realiza con fondos de la Provincia de Buenos Aires- comenzó meses atrás en Las Acacias, continuó por La Josefa, San Jacinto y seguirá ahora por Villanueva, donde se asfaltarán otras 25 cuadras. Puntualmente, se extenderá por las calles Uruguay, desde donde estaba situada la concesionaria de Mercedes Benz hasta la ruta 6, tres cuadras de Gavazzi y Maipú, desde el restaurante Donatto hasta ruta 6. "Son más de 100 cuadras que estamos terminando este año en los barrios, donde también colocamos, junto a Nación, más de 1.000 columnas de alumbrado público. Y vamos a seguir en este camino porque tenemos un proyecto muy ambicioso para el 2019", concluyó Abella. Agostinelli, por su parte, explicó que la obra en San Jacinto incluyó la colocación de 6 cm de asfalto y un importante trabajo de limpieza en las cunetas para que el agua de la zanjas drene correctamente y no genere complicaciones posteriores. No obstante, solicitó a los vecinos que colaboren manteniendo limpio el barrio para evitar que el agua circule sobre el asfalto. "Trabajamos haciendo también cruces de calles nuevos y colocamos infraestructura eléctrica ya que la idea es que la luz acompañe el asfalto", agregó Agostinelli.

Abella recorrió la obra ya finalizada junto al Secretario Agostinelli



El Intendente conversó con los vecinos sobre las obras en el barrio

El intendente @SebaAbella recorrió la obra de asfalto que finalizó en el barrio San Jacinto pic.twitter.com/785o7nXSfZ — MunicipalidadCampana (@campanagov) 29 de noviembre de 2018 SAN JACINTO Compartiendo una ronda de mates con vecinos de San Jacinto, que están muy contentos por las calles asfaltadas en el barrio pic.twitter.com/O0b0dP0RWz — Sebastian Abella (@SebaAbella) 30 de noviembre de 2018 VILLANUEVA Cenando con Antonio Franco, vecino de Villanueva. Gracias por la invitación! pic.twitter.com/k6AVzwINq6 — Sebastian Abella (@SebaAbella) 24 de noviembre de 2018

