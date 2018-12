El Colegio Santo Tomás de Aquino homenajeó a Cesar Gauthier

EL ACTO TUVO SU MOMENTO RISUEÑO, CUANDO SE PROYECTÓ UN INGENIOSO AUDIOVISUAL DE SU VIDA Y FORMACIÓN COMO DOCENTE, DESDE SUS INICIOS COMO MAESTRO Y PROFESOR EN LA ESCUELA NORMAL

Fue un acto de despedida tras 35 años al frente de la institución escolar. El jueves pasado se realizó una sentida ceremonia en la que se homenajeó a Cesar Augusto Gauthier, Director del Nivel Secundario quien deja su lugar luego de 35 años al frente de la reconocida institución educativa. La comunidad se reunió para celebrar un emotivo acto de despedida en el que estuvieron presentes alumnos, docentes, personal del colegio, docentes jubilados, ex alumnos, padres fundadores, autoridades educativas de distintos niveles y autoridades eclesiásticas. Fueron años de trayectoria y se ha desempeñado con compromiso y excelencia a lo largo de todo este tiempo y en los que ha dejado una huella imborrable tanto en la comunidad educativa como en la sociedad campanense. Distintos actores de la institución colaboraron en la preparación del evento que tuvo momentos destacados como la proyección de un ingenioso audiovisual que hizo un recorrido ilustrado por los aspectos relevantes de su vida y su formación como docente, remontándose a sus inicios como maestro y profesor en la Escuela Normal. Fue destacada, activa y significativa la participación de los alumnos y profesores a través diversas expresiones artísticas. Por otro lado el representante Legal y ex alumno del Colegio Mg. Pablo Nabais Robalo pronunció sentidas palabras hacia su colega, en las que recordó anécdotas de su paso por las aulas como alumno de la institución y su presente como parte del equipo de conducción: "…ser líder es una condición innata, y sin duda usted, señor director, siempre la ha tenido. Con aciertos y errores, con consenso o sin él, con aceptación o cuestionamientos de los más variados ha podido, a lo largo de 35 años al frente de nuestro colegio formar sólidos, solventes y comprometidos equipos de trabajo {…} Aprender, caerse, levantarse, superarse, reconocer, son todas acciones que se logran con algo muy simple y complejo a la vez: educación, esa educación de la que usted ha sido el conductor durante todos estos años". Por su parte, el Capellán del Colegio Pbro. Agustín Villa pronunció cálidas palabras a título personal e hizo mención del saludo enviado por el Obispo Pedro María Laxague. El evento continuó siendo conducido por la Secretaria Prof. Sonia Stano y el Vicedirector Prof. Lic. Lucas Giménez hasta llegar al momento culmine en el cuál el homenajeado pronunció palabras de agradecimiento entre las que se destacó un sentir que refleja la impronta de una vida: "soy un hombre bendecido e inmensamente feliz". Saludos de los presentes y fotos que inmortalizaron la jornada fueron el broche de oro perfecto de un día memorable que quedará en el recuerdo de todos, así como el ágape que brindó el colegio para celebrar.

EL DR. CESAR GAUTHIER, RODEADO DE TODA SU FAMILIA, TUVO SU MERECIDO HOMENAJE DE DESPEDIDA LUEGO DE 35 AÑOS ININTERRUMPIDOS AL FRENTE DEL PRESTIGIOSO COLEGIO SANTO TOMÁS DE AQUINO.





UNA PLACA RECORDATORIA DE SU TRAYECTORIA, LE FUE ENTREGADA A CESAR GAUTHIER





ALUMNOS, DOCENTES, PERSONAL DEL COLEGIO, DOCENTES JUBILADOS, EX ALUMNOS, PADRES FUNDADORES, AUTORIDADES EDUCATIVAS DE DISTINTOS NIVELES Y AUTORIDADES ECLESIÁSTICAS PARTICIPARON DEL ACTO

El Colegio Santo Tomás de Aquino homenajeó a Cesar Gauthier

