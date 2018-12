Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del domingo, 02/dic/2018. Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del domingo, 02/dic/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Nacional: Argentina debate implementar la PrEP, la pastilla que ayuda a prevenir el VIH Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Argentina debate implementar la PrEP, la pastilla que ayuda a prevenir el VIH







La Secretaría de Salud realizará en 2019 una prueba piloto de profilaxis preexposición con 500 personas en riesgo de contraer el virus. La píldora no reemplaza al preservativo. En Argentina se estima que 129 mil personas tienen VIH, de las cuales el 20% no lo sabe. Las relaciones sexuales sin protección son la principal vía de transmisión, según los últimos datos divulgados por la Dirección de Sida y ETS de la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación. Como estrategia para contribuir a disminuir el número de nuevas infecciones, la Dirección pondrá en marcha un proyecto piloto para implementar la profilaxis previa a la exposición (PrEP, por sus siglas en inglés). Este tratamiento preventivo consiste en que "personas que no tienen VIH, pero que tienen prácticas que pueden exponerlas a la transmisión del virus, toman un medicamento antirretroviral que reduce la posibilidad de adquirirlo", explicaron desde Fundación Huésped. La intención es empezar en marzo, aunque el proyecto todavía está en la etapa de preparación. "Nos debemos una prueba en la Argentina para tomar una decisión y avalar lo que dice el mundo", analizó. La PrEP que se utiliza actualmente consiste en la combinación de dos medicamentos -tenofovir y emtricitabina- en una sola pastilla. Este tratamiento ya se aprobó en más de cuarenta países pero no en la Argentina. La Organización Mundial de la Salud recomienda la PrEP a personas con alto riesgo de infección (hombres que tienen sexo con otros hombres y mujeres transexuales) combinada junto con el uso del preservativo, ya que el tratamiento no protege de otras enfermedades de transmisión sexual. Los estudios internacionales sobre PrEP, que abarcan a más de 20 mil personas -como el ensayo Proud en Inglaterra- demostraron que cuando las personas toman la medicación diariamente de manera correcta el riesgo de infección de VIH se reduce un 90%. Según el Boletín sobre VIH-Sida de 2017, uno de cada cuatro nuevos diagnósticos de VIH se da en hombres de 20 a 35 años que tienen sexo sin protección con otros hombres. Como todavía no se implementó la PrEP en Argentina, hay particulares que consiguen el medicamento con 40% de descuento de su obra social o lo traen del exterior. Pero advierte que "no están registrados ni bien controlados". Según Marcelo Losso, jefe del Servicio de Inmunocomprometidos del Hospital Ramos Mejía, hay que poner al PrEP en el contexto de prevención combinada. "Lo importante es entender que es una estrategia más que viene a sumar resultados para determinados tipos de poblaciones", concluyó. Un llamado de atención a los líderes La conmemoración del Día Mundial del Sida coincide con la cumbre del G20 en la Argentina. Sin embargo, el VIH no está en la agenda. Fundación Huésped junto con el Programa Conjunto de Naciones Unidas para el Sida y el apoyo de Unitaid y el Fondo Mundial para la Lucha contra el Sida, Tuberculosis y Malaria impulsan una campaña para que los principales líderes del mundo asuman un compromiso y terminen con la epidemia de VIH/sida. "Si el 90% de las personas con VIH conociera su diagnóstico, accediera al tratamiento y mantuviera su carga viral indetectable, sería posible controlar la epidemia de VIH/sida en diez años. Esto es responsabilidad de los líderes del mundo y no se trata de una meta imposible porque la mayoría de los países cuentan con herramientas como el testeo, el tratamiento y la mejora en la calidad de vida de las personas con VIH. Por eso pedimos que evitemos muertes evitables y pongamos el VIH en agenda", declaró Pedro Cahn, director de Fundación Huésped. (Fuente www.perfil.com).



Argentina debate implementar la PrEP, la pastilla que ayuda a prevenir el VIH

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: