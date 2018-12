Luego de 28 años como Fiscal General del Departamento Judicial Zárate Campana, se retiró oficialmente Liliana Maero. "Nunca quise discutir con el Intendente, ni convencerlo de lo contrario. Lo mejor que nos puede pasar en una sociedad es que haya disenso", le dijo a La Auténtica Defensa. A partir de mañana, la remplazará interinamente José Luis Castaño. La despedida, fue el viernes después del mediodía, en el club Ciudad de Campana, donde estuvo presente todo el Ministerio Público Fiscal del Departamento Zárate Campana, varios jueces, y antiguos colaboradores que se llegaron desde otras ciudades para no estar ausentes en la cita. Incluso estuvo presente la ex Procuradora General María del Carmen Falbo. Luego de 14 años como abogada, y 28 años como Fiscal General del Departamento Judicial Zárate Campana, Liliana Maero (66) pidió su jubilación. "Se siente mucha nostalgia, son muchos años. La Fiscalía General nació conmigo y un pequeño grupo de gente que me acompañó durante todos estos años. Y realmente, hoy la estructura que dejo tiene una dimensión impensada para los tiempos cuando arranqué con el cargo. Pero son decisiones que una tiene que tomar: dar vuelta la página y dedicarme a mi familia, que es lo que más quiero en el mundo", señaló la Dra. Maero a La Auténtica Defensa. ¿Cómo ve en perspectiva todos estos años de trabajo? Yo he trabajado siempre pensando en poder darle una respuesta a la gente. A veces esas respuestas que por ahí no gustaron, pero sí fue, al menos, la respuesta que podíamos dar en ese momento. En todos estos años hubo muchas resoluciones importantes, con muchas condenas… se logró desbaratar muchos delitos, otros no tanto, y pudimos abordar un trabajo importante con la víctima, una figura que ha sido bastante descuidada en el tiempo. Siempre intentamos trabajar mucho con la víctima, a veces no fuimos del todo eficaces, claro. Pero nunca dejamos de intentar. La satisfacción es diaria cuando las cosas salen bien, y las angustias cuando salen mal aunque una haya hecho todo lo posible. Es como toda función. Hay momentos difíciles, otros que no lo son tanto. Pero por nuestro Ministerio Público Fiscal pasan situaciones siempre muy complejas y angustiantes para todos, no sólo para los protagonistas de una causa. ¿Cómo vivió la relación con el Ejecutivo Municipal de Campana, que tuvo una mirada particularmente crítica hacia su gestión y el desempeño de algunos fiscales a su cargo? Lo tomé como una persona que piensa distinto a mí y respeto eso. Nunca quise discutir con el Intendente Abella, ni convencerlo de nada. Lo mejor que nos puede pasar en una sociedad es que haya disenso. ¿Hablamos de un disenso constructivo, o también un cambio de mirada desde lo político? No lo puedo calificar. Sí puedo decir que en cualquier disenso uno puede encontrar aportes constructivos, y otros que no lo son tanto. Los constructivos, son aquellos que nos hacen repensar algunas situaciones para poder mejorar la capacidad de respuesta de la estructura que se maneja. Y eso es lo que yo busqué siempre desde mi lugar: a partir del disenso y los cuestionamientos hacer autocrítica y mejorar lo que se pueda. A veces una quiere dar respuestas, pero los recursos son limitados. Entonces, desde ahí, se construye al menos una alternativa. Si el Procurador General hoy le concediera el último deseo ¿Qué le pediría a Conte Grand? Deseo para el Ministerio Público Fiscal de Zárate Campana que los recursos que solicité durante tantos años se hagan realidad. Falta nombrar fiscales cuyos cargos quedaron vacantes, faltan laboratorios científicos, faltan peritos, faltan edificios acordes con la función… Cuando se trabaja en una función delicada como lo es la investigación penal, ayuda mucho estar en un ambiente sano. Y a veces los edificios donde nos toca trabajar no cumplen esa función porque son edificios alquilados que no fueron pensados para nuestra labor, que cuesta mantenerlos. Por ejemplo, en este momento tengo media UFI de Zárate trabajando en Campana, porque hay medio edificio en Zárate que está inhabitable. Ese sería mi último deseo: que la gente que sigue trabajando con todo el entusiasmo, la capacidad, las ganas, el respeto hacia el otro, pueda trabajar en un ambiente sano y acorde con la función que está cumpliendo. ¿Cuáles son sus palabras a la gente que vino a despedirla? Que sigan capacitándose, que sigan luchando por la independencia del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial. Que no dejen de proponer cosas nuevas para mejorar la función, que sigan respetando a la víctima, que sigan siendo operativos, que hagan autocrítica, y por sobre todo, que no pierdan la pasión. Sin pasión, esta labor que nos toca y en la condiciones que nos toca, no se puede llevar adelante.

Uno por uno, Maero saludó a cada uno de los presentes. PALABRAS DE DESPEDIDA Durante la reunión que tuvo lugar en el club Ciudad de Campana, el ex Fiscal Juan José Montani, hoy jubilado, fue uno de los invitados a dirigir unas palabras de despedida a Liliana Maero. Montani, en 1992, se convirtió en el primer fiscal del departamento judicial. "La doctora Maero siempre fue y acompañó mi labor como fiscal, cuando yo era el único fiscal. Más allá de jefa, es una buena persona, una buena mujer que siempre nos escuchó a todos en todo momento, ya sea a fiscales, funcionarios o empleados. Y ella siempre pensando una solución correcta para los problemas que nosotros le generábamos. Hoy despedimos a una gran funcionaria. Hemos pasado de todo. Momentos buenos, malos… sé que este año ha sido muy duro para ella. Perdió a su gran compañero. Sin embargo, demostró con el trabajo la superación de sus problemas personales, cuando la mayoría de nosotros si tenemos cualquier problemita personal es la excusa para no trabajar", señaló Montani entre otros conceptos a los presentes. Ya sobre el final de su intervención, miró a Maero a los ojos y dándole un beso, le dijo: "Te quiero mucho. Siempre fuiste una laburadora, y eso fue siempre un ejemplo para todos nosotros". Luego fue el turno de la ex Procuradora General de la provincia, María del Carmen Falbo, quien solicitó su jubilación en 2016, luego de 12 años de función. "Liliana –dijo Falbo- siempre fue una incansable luchadora, que estuvo al lado de todos y fue una fiera para defender a su Ministerio Público. Mejor que no le tocáramos a nadie… aún a los que ella tocaba. Nosotros no teníamos derecho. Ella los defendía absoluta y totalmente. Y además, la excelente relación con la defensoría, que no se da en todos los ámbitos de la provincia. A veces, hay una lucha mecánica entre el Fiscal General, y el Defensor General. Pero Liliana siempre recibió con los brazos abiertos a su contraparte del Ministerio Público. Además, una gran persona, madre siempre pendiente de los problemas de sus hijos, y como abuela ni les cuento… igual, no le creo nada esto de la jubilación. Estoy segura que desde algún huequito va a seguir colaborando con su querido Ministerio. (…) Lo voy a decir públicamente: tengo que destacar que fue una mis mejores manos derecha. Tal vez mi principal mano derecha. Siempre trayendo novedades, haciendo aportes, a veces desde el silencio: porque hacíamos las reuniones de fiscales generales y ella estaba callada. Pero cuando abría la boca, no era para perder el tiempo. En esa época había sólo dos mujeres: Liliana Maero y Patricia Ochoa. Y les puedo asegurar que se hacían notar. Liliana ha trabajado conmigo en todo un proyecto de Policía Judicial, no desde el momento que lo empezamos a plasmar, sino de mucho antes, con un montón de ideas alternativas para suplir lo que siempre faltaba: presupuesto. Luego no se dio, pero por lo menos se trabajó. Es decir: Liliana fue siempre una luchadora. Nunca supe que haya tenido una excusa para faltar a una reunión de trabajo. Ninguna candidata mejor para ejercer el cargo que tan bien desempeñó y durante tanto tiempo. Nadie se siente obligado a asistir a una despedida, menos la de un jefe. Y este marco, que incluye también a jueces y viejos colaboradores que viajaron desde muy lejos para estar hoy aquí presentes, habla por sí sólo quien fue y quien es la Fiscal General Liliana Maero, como funcionaria y como persona. Ojalá que quien la reemplace, le llegue aunque sea a la cintura, porque realmente Liliana ha hecho mucho más de lo que se espera de un Fiscal General y por eso la consideré siempre como una de mis manos derecha cuando fui Procuradora".



La Jefa

