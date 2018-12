Jorge Bader

Hay una antigua leyenda cuyo protagonista mitológico griego es el personaje de Procusto, quien según se dice era hijo de Poseidón. El bueno de Procusto, según cuenta la leyenda "Tenía en su posada dos camas. Una larga y otra corta. Una vez que se dormía el visitante, lo amordazaba y lo ataba a la cama. Aquel que sobresalía de la cama asignada, le cortaba los pies o incluso la cabeza. El que no cubría la totalidad de la cama lo estiraba hasta conseguir descoyuntarlo y alcanzar su longitud. Se decía que nadie coincidía con la cama asignada por Procusto ya que él se encargaba de darle al visitante aquella que no coincidía con su físico. La corta al hombre alto y la larga al hombre bajo". Los griegos al parecer eran muy afectos a dibujar las miserias humanas con personajes mitológicos. Este bueno de Procustes, según el nombre original, derivado de una expresión griega que significa estirador, también conocido con otros nombres, todos ellos vinculados al daño la envidia o la destrucción del adversario, era un señor que no toleraba el disenso o las diferencias. En los posgrados de Gerenciamiento se lo cita como ejemplo permanentemente, porque esto ha dado lugar a un identificador de conductas en las organizaciones. La intolerancia, la falta de valorización de las ideas ajenas, y la permanente acción en pos de destruir al otro sin atender sus criterios expuestos, o sus argumentos, es una conducta identificada con el famoso "Síndrome de Procusto". Planificar una ciudad, y llevar adelante un programa para su desarrollo es necesariamente una acción de construcción de consensos. Ninguna idea unitaria es lo suficientemente brillante para satisfacer todas las visiones o necesidades sociales. Por eso, es necesario, la construcción de denominadores comunes. Sin embargo, por la presencia de Procustos, al parecer la construcción de esos consensos se hace complicada y las decisiones urbanas muchas veces son lo que a alguno le parece y no lo que, a todos, o al menos a muchos, les resulta razonable. En un país signado por las antinomias, todo es Boca o River, y a romper o matar. Por efecto de nuestro sistema que privilegia la figura del director máximo, sea este, Presidente, Gobernador o Intendente, los cuerpos colegiados pasan a un segundo plano y con ello también todas las organizaciones sociales y los entes colegiados profesionales, que por más que demanden y cuestionen y reclamen participación activa en la mesa de debate, ven como cada día el sistema les corre la mesa, o les limita sus participaciones. Las declaraciones vertidas sobre la inacción del Concejo en este último año nos eximen de más comentarios al respecto y de algún modo confirman esta apreciación. Lo cierto es que esta semana ha estado signada por otro capítulo de crisis y rupturas en el ámbito político, y esto nos pone frente a una reflexión. Desde que empecé estas columnas lo hice en la búsqueda de crear consciencia de la importancia del debate de las ideas y la generación de nuevos espacios participativos, solo con la intención de discutir un plan urbano. Ni siquiera, lo que considero que sería mi propia visión de la ciudad futura, más allá que algunos artículos se han basado en la expresión de lo que creo pudiera ser, pero siempre con la intención que este postulado se convierta en materia de debate. Hasta ahora no hemos evolucionado en la construcción de esos ámbitos. A más del 75% de avance en la gestión local, escasamente hemos logrado, casi en circunstancias forzadas, debatir algunos puntos menores de la reglamentación vigente, y nunca hemos podido dar el puntapié inicial de un análisis sobre la ciudad que queremos. En los debates del Concejo Deliberante, esta semana, se enunciaron críticas puntuales sobre algunos temas vinculados a cuestiones territoriales y proyectos inmobiliarios y portuarios, sobre los cuales hay alguna inquietud. No fueron el detonante de la situación planteada en el seno del Concejo, pero al menos fueron un tema de la agenda enunciada y observada. A esto se termina reduciendo la evolución de la ciudad. Al debate tangencial de iniciativas que de una en una, se presentan según los intereses coyunturales privados y las cuales se expresan en cómodas cuotas para tejer un velado plan de ciudad no consensuado. Sabios los griegos, padres de la cultura universal que, como corolario, inventaron a Teseo, el verdugo de Procusto, quien, para bien de la sociedad, se encargó de cercenarlo con su misma estrategia, para que terminara con su tarea de eliminar al que era o pensaba diferente. Que cada uno haga su composición de lugar. Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015

Opinión:

¿Qué nos pasa?

Por Arq. Jorge Bader

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: