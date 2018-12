Vallomy: "Persiguen a Rubén Romano porque saben que puede ser el próximo Intendente"

Cuatro integrantes de la denominada "Nueva Generación Política" se refirieron a lo ocurrido en el HCD, donde denunciaron persecuciones y aprietes por parte del oficialismo, luego de haber sido destituidas las autoridades del Cuerpo. "Le prometieron a los vecinos un cambio y terminaron representando lo peor del pasado", sentenciaron. Integrantes de la denominada "Nueva Generación Política", tomaron posición sobre lo acontecido en el Honorable Concejo Deliberante, en especial, luego de la sesión especial que determinara la revocación de las autoridades, y el nombramiento de un nuevo Presidente y dos Vice. Germán Jendrulek, Georgina López (Mujeres Sindicalistas), Juan Pablo Fernández y Joel Vallomy, se hicieron eco de las denuncias sobre persecuciones y aprietes por parte del oficialismo, luego del cambio de autoridades del Cuerpo. "La Comunidad de Campana está siendo testigo de un momento muy triste y preocupante, en donde varios de sus representantes en el Concejo Deliberante son víctimas de un sinfín de acciones intimidatorias, ejecutadas ni más ni menos que por las autoridades políticas de la Ciudad" aseguró Vallomy. Los jóvenes cuestionaron estos métodos, y detallaron algunos de los hechos: "hubo ataques directos a Concejales del peronismo y a sus familiares y allegados directos. Además del despido de trabajadores en el Concejo, hubo clausuras e inspecciones amenazantes a empresas y comercios de personas cercanas a los ediles de la oposición. Incluso, amedrentaron con clausurar los lugares de trabajo de todos los médicos de la familia Romano, del propio Rubén, de su esposa Denise y de su hijo Pedro. Todo esto, horas después de haberse concretado el cambio de autoridades en el HCD" explicó Georgina López. En este sentido, vincularon esto último con las elecciones del próximo año, y el pedido de un gran sector de la comunidad para que el Dr. Romano sea candidato en 2019: "Les molesta todo el trabajo que viene haciendo Rubén, caminando y escuchando a nuestros vecinos. Los problemas reales no se tapan con montajes publicitarios. Cada día se suman más vecinos que ya no aguantan los atropellos de Cambiemos, que completa una gestión fraudulenta con aumentos e inflación, con ajustes y explotación laboral, sumado a los tarifazos y la falta de posibilidades para la gente. Hoy en día, Ruben Romano representa la esperanza, sumando a los jóvenes, los trabajadores, la clase media, los jubilados y profesionales de distintos ámbitos para que trabajemos a la par, demostrando que en política más que restar y dividir, hay que sumar" aseguró Jendrulek. Por último, Juan Pablo Fernández dijo: "Persiguen a Rubén Romano porque saben que puede ser el próximo intendente. Un profesional que ha decidido ponerse a disposición de su ciudad y de sus vecinos, involucrándose en el difícil mundo de la política, donde hoy padece todas estas situaciones. Paradójicamente, llevadas a cabo por quienes le prometieron a los vecinos un cambio y terminaron representando lo peor del pasado" concluyó.

