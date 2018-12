Colella: "De esta crisis institucional se sale sin odio, persecución ni extorsión"

P U B L I C







El concejal del bloque "RED x Argentina", Marco Colella, sostuvo que "el intendente Sebastián Abella y el conjunto de sus concejales deben abrirse al diálogo y el consenso". "Desde el viernes 23 de noviembre vienen sucediendo una serie de hechos que dan cuenta de la locura institucional en la que cayó Cambiemos tras haber perdido la presidencia del Concejo Deliberante" expresó Colella y agregó "fue ese día cuando nos enteramos del despido de un compañero de nuestro bloque, quien cumple la función de Asesor junto a los trabajadores del bloque PJ-UC; sumado a las inspecciones con amenazas de clausuras a la arenera de la familia del concejal Axel Cantlon del bloque UV Mas Campana". El edil siguió relatando los hechos y dijo "el lunes 26 nos despiden al secretario de nuestro bloque dejándonos sin personal y durante el día se procede a la clausura de la arenera de la familia Cantlon e inspectores municipales se acercaron al comercio de la hermana del concejal Carlos Gómez con orden de clausura". "Las acciones de represarías departe del intendente Sebastián Abella y su grupo continuaron con la notificación a Mayra Ghione y Ayelen Reynoso, ambas abogadas e hijas de dirigentes peronistas que serían reubicadas en sus puestos de trabajo" expresó Marco Colella y agregó "hubo más inspecciones y amenazas de clausuras a los lugares de trabajo de la familia del Dr. Rubén Romano, concejal del bloque PJ-UC". Desde RED x Argentina siguieron detallando los hechos ocurridos "el jueves 29 se pagan los sueldos de casi 1700 empleados y funcionarios municipales excepto de los trabajadores y concejales de bloques opositores". "En mi caso particular –indicó Colella- se me informa que mi sueldo no estará depositado antes del 20 de diciembre en una clara actitud discriminatoria". El día viernes se cumplía el plazo para que el Ejecutivo eleve al HCD el Presupuesto 2019 "llegó con un recorte para el Concejo que no alcanza ni a cubrir los sueldos 2019, equivale al 30% menos del presupuesto 2018 y al 1.6% del presupuesto total, cuando la pauta establecida por Ley es del 3%". "Le pido al Señor Intendente municipal, Sebastián Abella, que revea su actitud, que con represalias, odio y extorsión no vamos a salir de esta crisis institucional" manifestó Marco Colella y concluyó diciendo "necesitamos dialogo y consenso en beneficio de todos los vecinos de Campana".

Colella: "De esta crisis institucional se sale sin odio, persecución ni extorsión"

