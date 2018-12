Roses: "Me senté en el HCD para mirarlos a la cara y ver como traicionaban el voto de los vecinos"

Así lo indicó el legislador de Cambiemos, al tiempo que manifestó: "Se llenan la boca hablando de democracia y consenso pero de las tres autoridades que asumieron, ninguna es de Cambiemos". "Me senté en el HCD para mirar a la cara a los concejales de la oposición y ver como traicionaban el voto de los vecinos", aseveró el edil de Cambiemos, Sergio Roses, sobre lo sucedido en la sesión especial de este miércoles. "Se llenan la boca hablando de democracia y consenso pero de las tres autoridades que asumieron, ninguna es de Cambiemos", mencionó el legislador haciendo referencia a los nuevos cargos que ocuparán Osvaldo Fraticelli (Unidad Ciudadana), como presidente; Marco Colella (Red X Argentina) como vicepresidente primero; y Rosa Funes (UV Calixto Dellepiane) como vicepresidente segunda. Además, Roses enfatizó que "cuando votamos autoridades del cuerpo luego de las elecciones legislativas del 2017, nosotros les propusimos a los distintos bloques opositores que formen parte, pero ellos no lo aceptaron". Y concluyó: "Lo que sucedió este miércoles en el HCD fue un verdadero golpe institucional en el que quedó confirmado el pacto de Cantlon con La Cámpora tal como lo habíamos anticipado desde Cambiemos".



