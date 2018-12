Así lo expresaron los concejales de Cambiemos. "En su desesperación por seguir ocupando la costanera con su arenera, el líder de la UV Calixto Dellepiane está dispuesto a cualquier cosa" "Claramente el pacto de Cantlon con La Cámpora fue por intereses económicos. En su desesperación por seguir ocupando la costanera con su arenera, el líder de la UV Calixto Dellepiane está dispuesto a cualquier cosa", aseguraron los concejales del bloque Cambiemos, Carlos Cazador; Luis Gómez; Romina Buzzini; Marina Casaretto; Miriam Cazenave; Diego Lis y Juan Carlos Pandiani. Las declaraciones de los ediles llegaron luego que sus pares opositores de la UV Calixto Dellepiane y el PJ confirmaran su alianza realizando un "golpe institucional" en el Concejo Deliberante sin respetar el voto popular. Al respecto, Gómez indicó que "en el HCD se juntó toda la banda facciosa de concejales integrada por el PJ, el Frente Renovador y la UV Calixto Dellepiane con Cantlon a la cabeza, quienes tomaditos de la mano sumaron los once votos para lograr este hecho bochornoso". Además, resaltó que desde Cambiemos siempre estuvieron abiertos al diálogo, "pero eso nunca pudo ser posible porque la oposición presentaba proyectos bajo el artículo 52, evitando que sean analizados en conjunto en las comisiones de trabajo". Y recordó: "El concejal Carlos Gómez entró al Concejo Deliberante en 2015 gracias a la boleta de Cambiemos encabezada por el intendente Abella y hoy se hace el opositor desvalorizando el voto de la gente". Por su parte, Cazador –quien preside el bloque oficialista- enfatizó que "como ninguno de los concejales opositores pudieron lograr a través del voto un puesto importante, encontraron la brecha para para lograr la presidencia del HCD mediante un contubernio". "Pusieron a Fraticelli a cargo del cuerpo legislativo que es un monigote de Soledad Calle", expuso y agregó: "Cantlon tendrá que explicar el motivo por el cual le aceptó la vicepresidencia segunda al Club de los Ñoquis, tal como el mismo los denominó". "Para los vecinos nada ha cambiado-ponderó- solo han ocupado de prepo la presidencia del HCD, pero lo demás está igual. Son once concejales que votan en contra de todos los proyectos que son beneficiosos para los campanenses; y nueve que acompañamos la gestión de Abella, que creemos que vamos por el buen camino". En tanto que, Cazenave dijo que "en este golpe institucional, primero quisieron destituir a Luis Gómez por la cantidad de votos que obtuvo, pero luego lo quisieron hacer con Sergio Roses cuando él reasumió la presidencia. Esto no es personal, solo quieren perjudicar a la gestión de Abella y tener más poder y beneficios personales". Y Lis dijo que "nos llamó la atención que el miércoles pasado en la sesión especial había una gran cantidad de efectivos policiales en el Palacio Municipal que fueron producto de una payasesca denuncia de toda la oposición a una presunta comisión de delito. Con esta deplorable acción, dejaron desprotegidos a los vecinos de la ciudad y generaron un costo muy alto."



