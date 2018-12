P U B L I C





Julio N. Carreras

Primero se debe decir que hubo tensión ya desde antes que salieran los protagonistas de sus oficinas, por los pasillos, en la sala de deliberaciones, entre el heterogéneo público asistente, que contrastaba notoriamente con las normales presencias en otras reuniones del HCD. Pasaremos por alto algunos detalles protocolares, los que se consideran producto del nerviosismo propio de quienes saben que, se iba a tratar de defender lo indefendible y que era una sola formalidad la reunión para legalizar una posición que ya estaba tomada por la mayoría. Pronto la reunión se transforma en un pase de facturas, duras réplicas, e intransigentes posiciones, que llevadas a las palabras y su forma de decirlas, lo único que buscaban era tratar de conseguir ser escuchados, no por sus pares, sino por quienes eran solo oyentes, periodistas y público en general. Se pudo escuchar varias veces, que hubo ciertas anomalías en las actuaciones de algunos de los concejales, incluso sobre temas que, por su gravedad, eran problemas de la justicia. Esto llevó a que en más de una oportunidad, casi se pierde el control de la reunión, olvidándose algunos de los legisladores de las mínimas reglas en los debates parlamentarios. El traer a colación algunos de los altibajos de esta reunión del Honorable Concejo Deliberante, sin llegar a tocar específicamente lo dicho por cada participante, lo cual ya han realizado con toda probidad los periodistas de los medios presentes en ella, es ante el impacto que me causó la violencia, que en varios pasajes surgió por las desmedidas palabras vertidas en declaraciones que eran hechas para herir, y no para aclarar conceptos de los proyectos presentados. Además, la denuncia sobre alguna tipología de acoso a familiares de alguno de los legisladores, entraría en lo que sería el comportamiento de una actividad cuasi mafiosa, que se aleja mucho de la actualidad democrática, con las instituciones en plena vigencia, porque nos querría dar la sensación que nuestro peor enemigo sería el estado que no nos cuida. No olvidemos que en un sistema de gobierno Republicano, Representativo y Federal, tenemos una sola posibilidad de cambiar a quienes nos gobiernan: nuestro voto. Pensemos cuando votamos, pero también seamos partícipes de controlar a quienes nos gobiernan, por medio de quien nos representa en los distintos poderes. Es de esperar que esto solo haya sido un desborde circunstancial, producto de un momento que debería haber sido controlado.

Ecos de la ríspida reunión del HCD Campanense

Por Julio N. Carreras

