Axel Cantlon

Mi abuelo una vez me dijo algo que me quedo grabado ... "si queres conocer verdaderamente a una persona, dale un poco de poder, y así saldrá su verdadera personalidad...". La verdad que nunca imagine que alguien podría usar los recursos del Estado, para presionar, extorsionar y pretender disciplinar a las personas que piensan diferente. Siempre recibí de parte de muchos dirigentes muchas advertencias sobre sanciones; pero en realidad nunca llegaron a mover un dedo para perjudicarme. Eso fue hasta ahora. Lamentablemente es la primera vez que no recibí advertencias sino que directamente fueron a atacarme, no solo en lo personal sino que lo más grave es que se metieron con mis seres queridos, bien de la mafia. Ya no solo con el comercio de la familia, donde fueron a clausurar directamente con órdenes directas de funcionarios con cargos políticos; y con un inspector como Pablo Chalar que está entre las fotos y videos de la noche que nos robaron los carteles en la última campaña electoral; y que se realizaron con la camioneta de Maderera del Norte, proveedor municipal desde el 2015 cuyo único autorizado a manejar es el hijo de Silvia Ballsells exconcejal de esta gestión municipal. Hasta ahora siempre había recibido solo palabras para tratar de cambiar una opinión política o intentar frenarte en alguna posición política sobre nuestra ciudad. Con relación a la venta del balneario municipal y el puerto de frutos donde nos opusimos a la entrega del patrimonio municipal. Pero ahora no hubo advertencias, ahora directamente hubo acciones concretas para dañarme, no solo en lo personal sino también para mis familiares y correligionarios muy cercanos. Lo alarmante es que quienes conducen actualmente los destinos de la municipalidad, no tienen reparos en perseguirme políticamente abiertamente, abusando de la autoridad que ganaron en las elecciones para perjudicarme, para perjudicar a mi familia y a mis correligionarios sin ningún tapujo, déjame las huellas de su autoría en cada una de ellas. En la política siempre hay presiones, pero los que vienen de la política saben que eso tiene límites porque romperlos significa terminar con las reglas de juego democráticas y quedar expuesto como autoritario y antidemocratico, violatorio de las normas constitucionales y la tolerancia que debe existir entre quienes pensamos diferente. Quienes pasan estos límites, es decir, usar el poder para perseguir a los que piensan diferente, muestran lo peor de si mismos, y quedan en evidencia de que son capaces de cualquier cosa en el manejo político; además de sembrar todo tipo de duda en la honestidad y probidad para los cargos públicos que ocupan, porque así, en realidad demuestran que no quieren discutir, sino que pretenden exterminar o directamente eliminar a la oposición. Desde que existe la democracia existe la oposición, y querer eliminar a cualquier precio y manchándose las manos, quedan en evidencia de que no valoran la democracia y que les interesa mucho el poder. Nada me va a doblegar, ni los aprietes recibidos y que sigo recibiendo, y mucho menos las operaciones de prensa que usan instalando mentiras como que tenemos acuerdos con otros partidos política, que se utilizan con la única finalidad de hacer pasar inadvertida la verdadera razón del cambio de autoridades del HCD, que no es un acuerdo con otro partido político sino la corrupción que se detectó en la administración por parte de Sergio Roses y otros funcionarios del entorno de la gestión municipal, que requieren mucha atención por parte de nuestra ciudadanía, para que no nos vendan gato por liebre. Abramos los ojos y las orejas para ver y para escuchar bien todas las voces de manera de poder sacar nuestras propias conclusiones sobre lo ocurrido. Nuestros votos en el HCD son de la UV CALIXTO DELLEPIANE y responden solo a nuestra convicción, de ninguna manera serán cooptados por algún otro interes que no sea el de los vecinos de Campana. Pero tampoco vamos a ser cómplices de la corrupción detectada en el HCD donde se encontraron ñoquis y desvíos de fondos públicos a campañas electorales. El poder no es eterno, te lo da el pueblo por un rato; si no se entiende eso se comete un grave error que puede pagarse caro cuando salen a la luz el abuso del poder para un beneficio personal cómo está sucediendo ahora.

Opinión:

Persecusion, operaciones de prensa y extorsión

Por Axel Cantlon

