Unión para alcanzar la fuerza

El presidente del espacio ciudadano "Vamos Campana", Ariel Mosqueira, comenta su mirada sobre la ciudad, los recientes cambios en el Concejo Deliberante, y el rol de la oposición frente a la coyuntura. "Después de que termine Cambiemos su mandato en Campana, evidentemente va a haber que emparchar muchísimas cosas. Pensemos que hoy alrededor del 10% de nuestros vecinos no tiene trabajo", asegura.

Su familia está presente en Campana desde los inicios del siglo pasado. "Mi bisabuelo era un trabajador golondrina. Manejaba un carro, llevando y trayendo cosas del puerto, y se quedó. Con los años, en 1925, lo nombraron Juez de Paz. Se llamaba Jacinto Mosqueira", dice Ariel Mosqueira (51), Técnico en Comunicación Social, tercera generación de comerciantes, y presidente del espacio ciudadano Vamos Campana, que jugó y perdió por 3500 la interna dentro de Unidad Ciudadana. "Este espacio contiene a distintos sectores políticos: radicales, radicales populares, peronistas… pero todos con una mirada de la realidad que se para en el centro izquierda del mapa político, e intenta protagonizar un recambio generacional: nuestro referente político, Alejo Sarna, tiene 27 años, y la mayoría de los que estamos en este espacio, jamás ocupamos un cargo político. Eso el vecino lo ve y lo valora", explica Mosquiera.

El tema de la semana fue el cambio de autoridades en el Honorable Concejo Deliberante de Campana…

Sí, parece inevitable hablar de eso en estos días. Igual, siempre la última palabra la tiene el Intendente a través del veto. Por eso creo que lo que estamos viendo es sólo un cambio administrativo por un lado, y de manos a la hora de manejar el presupuesto del Concejo Deliberante, por el otro. Pero no significa que por este cambio la problemática que tiene el vecino de Campana vaya a mejorar. Igual, no es un dato menor: estamos hablando de un presupuesto de unos 60 millones de pesos.

Igual, no deja de ser una manifestación explícita de la oposición de disputar poder. Algo que no estaba tan claro meses atrás.

Nosotros siempre pensamos en un gran frente campanense, donde todos sus componentes tengan un proyecto de ciudad y no se unan por mera especulación momentánea. Pensamos que en el 2017 esto ya podría haberse concretado, porque los números daban y no pasó. Ojalá este cambio de autoridades redunde en la construcción de un gran frente. Pero esto recién comienza, y no hay ninguna garantía que realmente ese frente se cristalice como tal, porque me suena que hablamos de una oposición en la que no son muchas las ideas que se comparten. Evidentemente, hubo una escalada, no sé si desde el oficialismo o desde la oposición para que esto ocurra.

¿Discutiría Unidad Ciudadana con Soledad Calle?

No estamos en condiciones de no trabajar por la unidad y terminar con este ciclo neoliberal. Es claro que hasta el votante de Mauricio Macri se siente estafado. Después, entiendo que el referente de Unidad Ciudadana es el concejal Rubén Romano. Él fue cabeza de lista y nos ganó la interna. La responsabilidad de convocar y aglutinar recae sus hombros, entendiendo las diferencias existentes.

En el muro de Facebook de María Eugenia Giroldi, apareció un agradecimiento a los vecinos de San Cayetano que la recibieron. Eso denota que se activó políticamente.

¿Giroldi es compatible con el espacio Vamos Campana?

Absolutamente. Entiendo que pensamos muy parecido, en muchos temas. De hecho, cuando iniciamos Vamos Campana, una de las nos alentó fue su madre, la ex intendente Stella Maris Giroldi. Seguramente, si María Eugenia tiene un proyecto de ciudad como el que pretendemos nosotros, que no el del márketing y la cosmética electoral como está pasa ahora mismo, sino la de hacer una transformación real y estructural de la ciudad, no creo que sea muy difícil acordar con María Eugenia.

¿Cómo es ese proyecto ciudad que tienen en mente?

Concretar transformaciones tales como fundar un banco municipal de desarrollo que le aporte autonomía financiera a la gestión de la ciudad, por ejemplo, y poder proyectar obras sin tener que depender del favor de la Provincia o de la Nación para poder concretarlas.

¿Cómo ve la dinámica de la ciudad?

Ya es evidente, no caben dudas que el gobierno nacional no está en condiciones de poder ordenar el Estado. No puede brindar un ordenamiento económico y a través del FMI ha perdido la soberanía económica, y quienes hoy manejan la economía de la Argentina no somos los argentinos. Eso, obviamente, también repercute a nivel provincial y local. Que bajen obras a Campana, no significa que la ciudad no esté sufriendo el impacto profundo de esta crisis. Después, si esta gestión puede hacer cierto tipo de obras, es porque también recibió una ciudad con un montón de deberes hechos: 99% del casco urbano asfaltado, por ejemplo. Con esto no le quito mérito, pero tampoco magnifico lo que se está haciendo. Después, lejos de acompañar al comerciante, en esta crisis se lo persigue con tasas desproporcionadas, por ejemplo, cuando la economía está totalmente deprimida. Se está poniendo difícil subsistir, ya no sólo para el comerciante. Lo mismo le pasa a las PyME. Después de que termine Cambiemos su mandato en Campana, evidentemente va a haber que emparchar muchísimas cosas. Pensemos que hoy alrededor del 10% de nuestros vecinos no tiene trabajo. Entonces, vamos a tener que ir por lo urgente, una vez más, porque esta administración parece muy distraída en el negocio inmobiliario. Por eso, con una solicitada, pedimos al gobierno que explique cuál va a ser el destino real de la costanera, por ejemplo.

¿Por qué?

Porque queremos saber si el proyecto va a beneficiar al vecino de la ciudad o no, saber de dónde van a salir los recursos, y si realmente vamos a poder disfrutarla todos, como en Zárate, por ejemplo. Pero si vamos a hacer un negocio inmobiliario que beneficia a dos o tres capitalistas, evidentemente no es lo que nosotros pretendemos que suceda. Esa información no está, y la poca información que hay no es transparente. Por eso, también le pedimos a los concejales de la oposición, que hoy son mayoría y se quedaron con la presidencia del concejo, que no se presten a las presiones y a las prebendas, y realmente velen por los intereses de sus vecinos.