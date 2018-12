Mara Pedrazzoli. Foto: Facebook

1. Copio el tuit de un amigo: Lucía Pérez y Santiago Maldonado se murieron solitos. Una menor rodeada de adultos con drogas de por medio. Y un pibe que no sabía nadar que se arroja a un río helado en plena represión. Pero se murieron solitos. Para la Justicia argentina. 2. En el último año, el patrimonio de la gobernadora María Eugenia Vidal aumentó de $ 600 mil a unos $ 3,4 millones. Una suba de más de 424%, según informó el diario La Nación. Ese salto obedeció a la venta de una casa por $ 2,4 millones que antes estaba valuada a valor fiscal y no de mercado, según publica el matutino. 3. El índice de salarios aumentó 17% entre enero y septiembre de este año, según dio a conocer INDEC. Como la inflación acumulada en igual período fue de 30%, el poder de compra del salario perdió el equivalente a no haber percibido un sueldo completo y 20% de otro en lo que va del año. 4. En el mes de septiembre la mitad de los trabajadores privados argentinos no pudo comprar una canasta de pobreza (la llamada Canasta Básica Total), según calculó el diario La Nación. 5. También se destruyó el empleo privado registrado: en los primeros nueve meses del año se perdieron más de 200.000 puestos, siendo el sector industrial el más perjudicado. En promedio mensual, unas 22.000 personas perdieron su trabajo en lo que va de 2018. Datos presentados por la Secretaría de Trabajo. 6. Peleando por el poder adquisitivo de su salario ante las políticas neoliberales de Macron y ante el reciente aumento en los combustibles, el movimiento de "chalecos amarillos" impulsó una serie de protestas que terminaron con enfrentamientos y destrozos en el Arco del Triunfo. En los últimos dos días fueron detenidas unas 120 personas. 7. El presidente Macri dijo sentirse "frustrado" por la violencia de la sociedad argentina en la previa al clásico River-Boca. La Ministra Bullrich sostuvo "hemos logrado una manifestación pacífica", sobre la movilización contra el G20. 8. Fue convocada por unas 50 organizaciones políticas, sociales, sindicales y de derechos humanos argentinas y del extranjero. Se realizó el día viernes en simultáneo con las deliberaciones de los líderes mundiales en Costa Salguero. 9. La vicepresidenta Gabriela Michetti no alcanzó a recibir a tiempo al presidente francés y su esposa cuando descendieron del avión pero se dispuso a demorarlo un tiempo frente a su automóvil. También falló el protocolo al recibir al primer mandatario chino, las trompetas de recibimiento sonaron al bajar un asesor del avión. 10. El gobierno argentino compró equipos inhibidores de drones, software y capacitaciones para evitar el ataque de hackers durante las ponencias en Costa Salguero. El principal proveedor fue Israel, según informó el medio Crónica. Dicho país cuenta con seis centros de investigación en universidades dedicados a la ciberseguridad y es el primero en ofrecer un doctorado en la materia. 11. Varios periodistas enunciaron en sus redes sociales los problemas de conexión a internet que los sorprendieron durante la cobertura del G20 en el lujoso predio de Costa Salguero. 12. Macri se reunió con Theresa May, primera ministra británica, pero no hablaron sobre la soberanía de las islas Malvinas. 13. Macri y Trump improvisaron unas palabras frente a la prensa previo al encuentro bilateral. El presidente argentino palmeó en reiteradas ocasiones la espalda de su colega, y lo tuteó. Donald Trump recordó su relación con el padre del presidente Macri y felicitó a "su hijo" por llegar a presidente. 14. Patricia Bullrich se sacó una foto con el auto blindado de 7 toneladas del presidente Trump, apodado "La Bestia". 15. El espectáculo "Argentum" ofrecido a los líderes del G20 en el Teatro Colón rebalsó en pantallas led gigantes con imágenes de paisajes naturales y urbanos del país, carente de narrativa, trasmitió la idea de un país virgen (que desfila ante inversores) y carente de historia artística. Apenas pudieron apreciarse los movimientos de los bailarines, también se coloreó la cúpula del teatro pintada por Soldi. La música en cada cuadro buscaba generar un impacto emocional. Palabras extraídas del blog LoveArtNotPeople de Matías Cañete. 16. El presidente Macri lloró al finalizar el show. 17. A días de iniciar la cumbre del G20, el juez Bonadio decidió el procesamiento de Paolo Rocca: lo acusó de asociación ilícita y sostuvo que por su cargo en Tenaris no podía desconocer el pago de coimas. La noticia generó desconcierto. 18. En Campana, luego del cambio de presidente del Concejo Deliberante dispuesto por el intendente Abella, los partidos de la oposición en acuerdo reunieron los votos necesarios para elegir otro nuevo presidente. Osvaldo Fraticelli ocupó esa función a partir del miércoles 28 de noviembre. 19. De manera ilegal, disponiendo recursos públicos para represalias que nada tienen que ver con el ejercicio de la democracia ni con atender las problemáticas de la ciudadanía, el intendente decidió: despedir cuatro asesores de la oposición; inspeccionar con intimación de clausura la arenera de la familia Cantlon, la agencia de viajes de la esposa del concejal, el comercio de la hermana del concejal Carlos Gómez y los consultorios médicos de Denisse y Pedro Romano; reubicar en sus funciones municipales a las hijas de dos referentes del peronismo local y retrasar el pago a empleados públicos adherentes a partidos de la oposición -incluído el concejal Colella. 20. La esposa de Horacio Rodríguez Larreta relató la visita del presidente francés al Parque de la Memoria el sábado 1 de diciembre. Escribió sobre la dictadura militar "Fue una guerra cruel. De un lado y del otro", y aclaró "Nuestro homenaje es para TODOS".

Opinión:

Je, 20

Por Mara Pedrazzoli

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: