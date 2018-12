Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. RAP PARA LA CALLE BUSSO "Seguimos esperando que alguien algún día se digne a arreglar o poner Rap en la calle Busso del barrio La Josefa", muestra Oscar. CAMINO DETERIORADO "Parece un bosque en vez de un camino, ¿Dónde está el zanjeo, o que corten el pasto, que vengan los municipales y limpien todo pero que no vengan corten un arbolito y se van. ¿Espera a que lleguen las elecciones intendente? Somos pocos los vecinos que vivimos acá", escribe Pilar del Camino San Sebastián. SIN ILUMINACION PÚBLICA "Hace 6 meses que se llevaron los de la luz a arreglar los focos de la cuadra y cada vez que llega la noche no se ve nada. Pagamos la boleta de luz que dice Barrido, Limpieza e Iluminaria y lo que menos hacen es eso. Este tema está pasando en el barrio la Josefa en la calle Francisco Fernández al 1700. Por ejemplo los sábados pasan chicos y cascotean los autos que lamentablemente quedan en la vereda. Ojalá alguien me pueda solucionar este problema" dice Alejandra.

Quejas Vecinales

