"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos"

Vivió en los albores de la Hispania, actual España. Una verdadera "apóstol" que fundó cerca de 40 monasterios, con todo lo que eso significaba en ese tiempo, en el lejano siglo VI, cuando tantos habían fallado en la "fidelidad" y habían abrazado el arrianismo. Era considerada una mujer de gran cultura y belleza. Dejó todo para consagrarse por entero a las obras de Dios, empezando por consagrar su virginidad en un monasterio en Ecija. Gracias a sus dotes de gobierno, santidad y ejemplo, sus hermanas en la fe la eligieron abadesa. Basándose en las reglas que le escribió su hermano San Leandro buscó que las hermanas con quienes convivía en los monasterios recibieran una educación integral, donde no solo se iniciaban las mujeres a la vida consagrada, sino también para formarse tanto intelectualmente, como en virtudes y buenos modales, comenzando por la formación en la fe, desde la fe vivida, y que se transforma en un centro irradiante de cristianismo... y oración transformante de la vida, de evangelización y misión. En próximas ediciones iremos presentando "semblanzas" de nuestra patrona extraída del libro: "¡Hispania, Hispania! - Florentina, una mujer en la historia" escrita por la Doctora en Filosofía y Letras de Murcia Sra. Neri-Carmen Sánchez Gil.

Santa Florentina en Ejida - España UNA HISTORIA DE UNA GENEROSA ENTREGA La parroquia Santa Florentina está ubicada en el centro de Campana, pero su corazón es tan grande que ya fue origen, a lo largo de su historia, de tres nuevas parroquias: "Nuestra de Carmen", "San Vicente de Paul" y "Nuestra Señora de Luján y los Santos Apóstoles Pedro y Pablo". Pero su generosidad se sigue actualizando en las capillas: "San Martín de Porres", "Nuestra Señora de la Paz" (Barrio Dallera), "San Juan Bosco" (Barrio Lubo), "Nuestra Señora de Guadalupe" (Barrio Los Pioneros) y "San Juan Pablo II y Centro Pastoral San Antonio María Claret (Barrio Siderca). Quizás algunos se olviden y otros no lo conocen, pero cruzando el Paraná de Las Palmas y en el corazón de nuestro Delta Campanense en la confluencia de río Carabelas y el Canal Alem está el Centro de Formación Profesional (C.F.P. Nº 402) "Nuestra Señora de las Islas" también conocida como la "Escuela del Obispado". Hasta allí, se extiende la generosidad de nuestra parroquia Santa Florentina. Esta obra fue el sueño del obispo de la Diócesis de Zárate-Campana Mons. Rafael Rey quien junto a un puñado de soñadoras encabezada por la Sra. Estela Guntine, un 12 de marzo de 2002 abrió sus puertas a nuestros queridos isleños, ofreciéndoles capacitaciones en distintas especialidades, pero sobretodo un lugar de encuentro y socialización. Y fue un 7 de diciembre del año siguiente, que Mons. Rafael Rey junto a esta comunidad educativa decidieron entronizar la imagen de la Virgen María en un casi centenario eucaliptus, bajo la advocación de "Nuestra Señora de las Islas". Algunos memoriosos del lugar nos cuentan que desde el año 1940 un sacerdote venía a hablarles de Jesús, daba misa a cielo abierto y en ese árbol clavaba una cruz. Con el tiempo se hizo una herida en el árbol que formó un hueco. Fue en esa rústica ermita donde se colocó la imagen de la Virgen y que ahora es centro de peregrinaciones. Desde entonces, todos los años los 8 de diciembre se realiza la tradicional "Peregrinación Náutica", que partiendo del Puerto de Campana llega hasta este lugar pleno de naturaleza y belleza. La parroquia Santa Florentina continua fielmente esta tarea evangelizadora a través de la celebración mensual de misa, la formación cristiana mediante los encuentros de catequesis, las jornadas de oración y el acercamiento a los sacramentos. Damos gracias a Dios y a nuestra Madre María por estos años de grandes desafíos y rezamos por muchos años más de misión. ¡¡ Gracias Comunidad "Nuestra Señora de las Islas"!!

Procesión Náutica

Nuestra Señora de las Islas INVITAN A LA PEREGRINACIÓN NÁUTICA EL OBISPADO DE ZARATE - CAMPANA Y EL CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Nº 402 "NUESTRA SEÑORA DE LAS ISLAS" INVITAN A LA: PEREGRINACIÓN NÁUTICA Nº 16 EL 8 DE DICIEMBRE DE 2018 Río Carabelas y Canal Alem Islas de Campana. SALIDA DE LANCHAS EN PROCESIÓN NÁUTICA. DESDE EL PUERTO DE CAMPANA A LAS 09:00 hs. VENTA ANTICIPADA DE PASAJES DE LANCHA $100 EN CASTELLI 390 "RODBUL" - CAMPANA - HORARIO COMERCIAL. Servicio de bufet y pasteleria para el mate totalmente a beneficio de la institución educativa. No se suspende por lluvia. ENVIAR LAS COLABORACIONES A: Pastoral de la Comunicación Catedral Santa Florentina A través de los correos electrónicos: 125jubileosantaflorentina@gmail.com - semanariocatedral@gmail.com - o en mano en la Secretaria Parroquial: Av. Intendente Varela 382 - Campana. De Lunes a Viernes de 9:00 a 12:00 hs. y de 16:00 a 19:00 hs.

Semblanzas entre hermanos:

Santa Florentina

125 Aniversario de Creación de la Parroquia Santa Florentina

