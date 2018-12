Todavía resuenan en mi cabeza las palabras desgarradoras de tu pequeño, la otra noche cuando les rogaba a ustedes, papá y mamá: "¡¡POR FAVOR NO HAGAN ESTO, SOMOS UNA FAMILIA!!" En el silencio de la noche, gritos, llanto y un teléfono celular que no podía ocultar una infidelidad. Todo eso formaba un cuadro trágico para ese pequeño (que lo vamos a llamar Juan), quien trataba inútilmente de que sus padres reflexionaran acerca de lo que estaban haciendo al destruir lo más preciado para Juan, "su familia". Sus gritos desesperados despertaron a los vecinos que con asombro y admiración escuchamos esas palabras que expresaban tanta sabiduría en un pequeño de tan sólo 7 años. Lamentablemente Juan es la voz de mucho niños y niñas, adolescentes y jóvenes en todos los barrios que nos están gritando a nosotros, los padres y madres: ¡¡POR FAVOR NO LO HAGAS, SOMOS UNA FAMILIA!!; y que se encuentran indefensos, inútiles y desbastados por las consecuencias destructivas de las malas decisiones de sus padres, quienes por diversas razones destruyen el matrimonio, dañándose a sí mismos, a sus hijos y a toda la sociedad. Por eso hoy quiero sumarme al pedido de Juan y en el nombre de Jesús rogarte: NO LO HAGAS, NO DESTRUYAS A TU FAMILIA, …. PORQUE CRISTO LLORA CON TU HIJO, Y SE MUERE DE AMOR POR AYUDARLOS. Sé que piensas que tu matrimonio ya no tiene solución, pero eso es una mentira del destructor de las familias, (el enemigo de Dios). Seguramente sientes que ya no amas más a tu esposo/a y sólo hay cenizas donde alguna vez hubo pasión, pero nada es imposible para Dios. No busques en brazos humanos lo que sólo Dios puede darte: verdadero amor, amor incondicional, abrazo eterno y la promesa de una completa restauración personal y familiar. Pero el pecado te separa de Dios y no hay vida en ti, hasta que te arrepientas, y le pidas perdón, y aceptes el sacrificio que Cristo hizo en la cruz para salvarte y darte una vida nueva. Sólo así serás libre de tu culpa, aceptando a Jesucristo como tu Salvador y Señor. Sólo así podrás acercarte a Él como su hija o su hijo, confiadamente, y encontrar todo lo que necesitas para ser completamente feliz. Debemos ser esforzados defensores del matrimonio y la familia, será en beneficio de nosotros mismos. No hace falta perderla para valorarla. Te invito a reflexionar y a luchar por tu familia, lucha por tu matrimonio, y entiende que Dios quiere ayudarte a lograrlo. Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. (Hechos 16:31) El Señor te está llamando, no le des la espalda. Él es el creador de la familia y quiere salvar la tuya; "…tan sólo cree y verás la gloria de Dios". (Juan 11:40) He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. (Apocalipsis 3:20) Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Silvana Bustamante Rivadavia 447 - Campana - Tel. 427296 - 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Carta a mis Vecinos"

Por Silvana Bustamante

