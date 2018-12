Pordenone - 21 de abril de 2018 Pregunta: Estoy reflexionando sobre la fuerza del mal, que se presenta hasta en las pequeñas cosas. A todos nos pasa que vemos el número 666 en las patentes de los coches, en los tickets de nuestras compras, que lo escuchamos pronunciar en la radio. Mientras conducía mi coche el cuenta kilómetros se detuvo en el número 666 y no logré desbloquearlo. Giorgio: No te preocupes, a mí también me pasan esas cosas. ¡Cuando ocurren estas pequeñas desventuras tenemos que divertirnos, no creo en las casualidades, para mí todo tiene un sentido profundo. Estas aparentes coincidencias pueden enojarnos, llamar nuestra atención, pero nada más! ¡El Señor mira nuestras obras! ¡Ahora os planteo una hipótesis provocadora, para haceros razonar: podría ser hasta un amigo de satanás y aceptar su invitación para cenar, dejando que él pague la cuenta, porque puede permitírselo, pero no dejaré de seguir a Cristo, no me dejaré condicionar! Esta es una broma, pero tiene un significado. Los Hermanos Celestes, así como el Señor, me han dicho a través de algunos mensajes: "¡Ten mucho cuidado, siempre, porque satanás duerme contigo, al lado de tu almohada! No lo ves, no lo sientes (en tu caso si lo vieras, o lo sintieras, escaparía porque inmediatamente se daría cuenta de que está perdiendo el tiempo, ya que no lograría convencerte), pero en forma invisible está cerca tuyo. Entonces tienes que tener cuidado a lo que te pueda llegar a sugerir, en forma sutil tanto a ti, como a quienes están a tu alrededor". El 666 visible puede enojarnos, o puede llamar nuestra atención, mientras que el ataque invisible es el que realmente nos puede afectar, a través de las tentaciones sutiles, entra en tu interior y te hace creer que todo es inútil, te hace dudar en el hecho de si estás o no en el camino correcto, en lo que vendrá, te convence de la veracidad de historias falsas, pero que son muy persuasivas. Al respecto tenemos que estar muy alertas y unidos, para evitar que seamos tentados y que podamos caer. Jesús me ha enseñado que la mejor medicina es la de no caer en el prejuicio negativo, es decir, en juzgar, o sentirnos juzgados. Si un amigo, un hermano, o quien sea nos llegaran a juzgar haciendo alarde quiere decir que el maligno, el 666, entra en ti en forma sutil y te condiciona, aconsejándote que asumas una actitud defensiva igual y contraria al ataque. Esto ocurre para alterar tu vibración, tu energía y para hacerte sufrir. Todo esto nos distrae, nos desorienta y nos aleja de la misión. ¡Tenemos que hacer como Jesús, quien estando desnudo y con las muñecas atadas a un palo, dejando su espalda curvada, no reaccionó a la flagelación y ganó! Mientras Su piel y Sus músculos se desgarraban, en Su interior estaba sereno y decía: "Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En cambio los fariseos si, entonces júzgalos, pero los demás son Mis hermanos, deja que me azoten". De esa forma Jesús alejó a satanás que, en ese momento le decía; "¡Reacciona! ¡Eres el Hijo de Dios! ¿Acaso no ves que estos canallas Te están azotando? ¿Acaso no eran los mismos que Te tendrían que haber recibido? ¡Destrúyelos!". En cambio durante la flagelación Jesús miraba a satanás y le sonreía. No tenemos que dejarnos llevar por la tentación de la reacción, al máximo tenemos que reaccionar en contra de los mensajeros de satanás. ¿Quién traicionó a Jesús? ¿Quién Lo azotó? Fueron Sus hermanos y el Señor los perdonó a todos, en cambio no perdonó a los demás, quienes tenían el poder, los falsos cristos, etc. ¡Tenemos que perdonarnos entre nosotros! Si yo no lograra hacerlo perdóname tu también por esta carencia mía. En este caso tu serás victorioso en la Gloria de Cristo, en cambio yo tendré que sentarme junto al señor satanás para discutir la forma en la cual salir de este oscuro camino que he tomado. El enemigo no está en nosotros, está afuera: ¡nosotros somos todos hermanos! A veces nos confundimos un poco, a veces somos fanáticos pero al final todos somos buenas personas. Quienes son superiores a nivel espiritual (en este caso la superioridad no es algo discriminatorio sino que es un hecho), es decir que nutre otros valores crísticos y los vive en su interioridad, tendrá que demostrar todo con los hechos, según el Evangelio de Cristo: "Perdonad y seréis perdonados" ¡esta es la ley del karma! Entonces tenemos que estar serenos, ser felices, siempre, llorar, gritar por las injusticias, tirarles piedras a quienes hacen daño a los niños. Alejemos al 666 (lo sé porque me ocurre todos los días) porque quiere distraernos de nuestra misión, con todas las armas que tiene a disposición. ¡Si logra hacernos creer que entre nosotros está el mal entonces él ha ganado! Entre nosotros hay ignorancia, si alguien es ignorante con el tiempo se puede instruir: ¡eso esperamos! Si luego nos sentimos completos y vemos que en medio de nosotros hay alguien que aún no lo siente así, con más razón lo tenemos que esperar. Continúa el próximo domingo Ingresá a: Facebook: LaVoz del Águila Youtube: La Voz del Águila Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar

