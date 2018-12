En la más pequeña de las categorías, la Escuela 17 y Dante Alighieri definen al campeón. Mientras que en Mosquitos jugarán Dante Alighieri y Santo Tomás "C". En tanto, el viernes será el partido decisivo de la categoría Baby, después que este lunes se disputen las semifinales. El Torneo Escolar de Baby Fútbol que se está desarrollando en el Club Plaza Italia llegó a su última semana y entre miércoles y viernes se conocerán los campeones de cada una de las categorías. La programación marca que mañana lunes se disputarán las semifinales de Baby, que el miércoles se jugarán las finales de Cebollitas y Mosquitos y que el viernes será el turno de definir al campeón en Baby. Los resultados de los cruces de las respectivas Copas de Oro y Plata en cada categoría fueron los siguientes: CEBOLLITAS. Por las semifinales de la Copa de Oro, la Escuela 17 eliminó en los penales a la Escuela 1 tras igualar 2-2, mientras que el Colegio Dante Alighieri también avanzó a la definición gracias a los penales, después de igualar 3-3 con Santo Tomás "A". Así, la Escuela 17 y la Dante Alighieri definirán al campeón, mientras que la Escuela 1 y Santo Tomás "A" jugarán por el tercer puesto. En tanto, por la Copa de Plata, la Escuela 5 venció 2-0 a la Escuela Normal, mientras que la Escuela 7 se impuso 3-1 sobre la Escuela 22. MOSQUITOS. Por las semifinales de la Copa de Oro, Dante Alighieri derrotó 3-1 a Aníbal Di Francia, mientras que Santo Tomás "C" le ganó 7-4 a la Escuela 5. De esta manera, Dante Alighieri y Santo Tomás "C" definirán al campeón, mientras que Aníbal Di Francia y la Escuela 5 jugarán por el tercer puesto. En tanto, por la Copa de Plata, Santo Tomás "B" derrotó 2-0 a la Escuela 22, mientras que Santo Tomás "A" superó 6-5 a la Escuela 17. BABY. Por la Copa de Oro, cuatro equipos avanzaron a semifinales: la Escuela 17 derrotó 3-1 a la Escuela 27 "A"; la Escuela 2 superó en los penales a la Escuela 13 "A" después de empatar 6-6; Aníbal Di Francia eliminó en los penales a Dante Alighieri tras igualar 2-2; y San Roque "B" venció 8-3 a Santo Tomás "A". En semifinales se enfrentarán Escuela 17 vs Aníbal Di Francia y Escuela 2 vs San Roque "B". En tanto, por la Copa de Plata, la Escuela 27 "B" superó en los penales a Siglo XXI "A" después de empatar 4-4; la Escuela 14 derrotó 3-2 a la Escuela 22; la Escuela 1 le ganó 3-0 a la Escuela 13 "B"; y Santo Tomás "B" venció 6-2 a San Roque "A".

MAÑANA EMPIEZA LA ÚLTIMA SEMANA DEL TORNEO ESCOLAR 2018 DE BABY FÚTBOL. ÚLTIMA SEMANA Este lunes se disputarán los siguientes encuentros: - Cebollitas: Escuela 1 vs Santo Tomás "A", a las 19.00 por el tercer puesto de la Copa de Oro. - Baby: Escuela 14 vs Santo Tomás "B", a las 19.30 por la semifinal de la Copa de Plata. - Baby: Escuela 17 vs Aníbal Di Francia, a las 20.10 por la semifinal de la Copa de Oro. - Baby: Escuela 27 "B" vs Escuela 1, a las 20.50 por la semifinal de la Copa de Plata. - Baby: Escuela 2 vs San Roque "B", a las 21.30 por la semifinal de la Copa de Oro. En tanto, el miércoles jugarán: - Cebollitas: Escuela Normal vs Escuela 22, a las 19.00 por el tercer puesto de la Copa de Plata. - Cebollitas: Escuela 5 vs Escuela 7, a las 19.30 por la final de la Copa de Plata. - Cebollitas: Escuela 17 vs Dante Alighieri, a las 20.10 por la final de la Copa de Oro. - Mosquitos: Dante Alighieri vs Santo Tomás "C", a las 20.50 por la final de la Copa de Oro. - Mosquitos: Santo Tomás "B" vs Santo Tomás "A", a las 21.30 por la final de la Copa de Plata. Finalmente, el viernes se jugarán las finales y los partidos por el tercer puesto de la categoría Baby y los encuentros por el tercer puesto de Mosquitos.

Baby Fútbol:

Ya están los finalistas del Torneo Escolar en Cebollitas y Mosquitos

