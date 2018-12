El Colegio Dante Alighieri se coronó en Sub 9 y Sub 17; el Predio Ariel Rosada en Sub 11; la Escuela de Santa Florentina en Sub 13; y el Colegio Emanuel en Sub 15. Hoy se disputará la Recopa en las instalaciones del Club Ciudad. La Liga de Escuelas de Fútbol (LEF) de Campana cerrará hoy su temporada 2018 con la disputa de la Recopa en cada una de sus categorías, con los ganadores de los Torneos Invierno y Primavera que se realizaron este año. El pasado sábado 24 de noviembre terminaron los Torneos Primavera, que dejaron los siguientes resultados: -Categoría Sub 9: el equipo del Colegio Dante Alighieri le ganó la final a Villa Dálmine por 3 a 0 con dos goles de Ignacio Moroni y uno de Gianfranco Razionale. De esta manera obtuvo su cuarto título consecutivo en esta categoría. En tanto, el tercer puesto fue para la Escuela de Fútbol del barrio Santa Florentina, que superó a Casa de Día Padre Aníbal. -Categoría Sub 11: el equipo del Predio Ariel Rosada se coronó campeón al vencer a Dante Alighieri "B" en la final. -Categoría Sub 13: la Escuela del barrio Santa Florentina superó a Dante Alighieri y se consagró campeón, mientras que la Escuela de Las Campanas venció a Ciudad de Campana "Verde" en el partido por el tercer puesto. -Categoría Sub 15: el Colegio Emanuel se coronó campeón tras vencer 1-0 a Las Campanas. -Categoría Sub 17: el Colegio Dante Alighieri se consagró campeón, mientras que el subcampeón fue Casa de Día Padre Aníbal Di Francia. El tercer puesto quedó para Ciudad de Campana, que derrotó a Breaking FC. SÚPERFINALES. Hoy domingo 2 de diciembre se disputarán desde las 16 horas las Recopas de cada categoría entre los ganadores de los Torneos de Invierno y de Primavera, en una jornada que culminará a las 20.10 con la Fiesta de Premiación que se realizará también en el Club Ciudad de Campana. Los partidos serán los siguientes: -Sub 9: CCC Verde vs Santa Florentina (Recopa de Plata) y Dante Alighieri vs Villa Dálmine (Recopa de Oro). -Sub 11: CCC Blanco vs Dante Alighieri (Recopa de Plata) y Dante Alighieri "A" vs Predio Ariel Rosada (Recopa de Oro). -Sub 13: CCC Amarillo vs Las Campanas (Recopa de Plata) y Santa Florentina vs Dante Alighieri (Recopa de Oro). -Sub 15: CCC vs Dante Alighieri (Recopa de Plata) y Colegio Emanuel vs Las Campanas (Recopa de Oro). -Sub 17: Rancho Aparte vs CCC (Recopa de Plata) y Talento de Barrio vs Dante Alighieri (Recopa de Oro.

EL EQUIPO SUB 9 DEL COLEGIO DANTE ALIGHIERI QUE CONQUISTÓ EL TORNEO PRIMAVERA 2018 Y FUE CAMPEÓN POR CUARTA VEZ CONSECUTIVA.



Fútbol Infantil:

Liga de Escuelas de Fútbol; se definieron los campeones del Torneos Primavera

