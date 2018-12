Cuenta con 14 equipos en la Zona "A", mientras que en la B participan 13 conjuntos. Durante el verano, los partidos se disputarían de noche en Puerto Nuevo. Concluido el Torneo "Brisa Tabera", la Liga de Veteranos de Campana puso en marcha un nuevo campeonato el pasado domingo con la participación de 14 equipos en la Zona A y de 13 en la Zona B. Este certamen se disputará en las primeras fechas con la misma modalidad del anterior (con la programación dividida en tres canchas), pero luego pasará a tener partidos nocturnos en las instalaciones del Club Puerto Nuevo. ZONA A. En la primera fecha se registraron los siguientes resultados: -Atlético Las Praderas 1 – Campana FC 0. Gol: Miguel Ferreyra (ALP). -Los Pumas 2 – El70 1. Goles: Pedro López y Carlos Romero (LP); Omar Ledesma (El70). -Kilmes FC 2 – Juventud Unida 1. Goles: Alejandro Ramírez (2) (KIL); José Castellano (JU). -Lechuga FC 2 – El Pino 1. Goles: Jorge Gómez y Ramón Aguirre (e/c) (LEC); Fernando Pisurnia (EP). -Naranja 1 – La Esperanza 1. Goles: Daniel Zaravia (NAR); Fabián Gamboa (LE). -9 de Julio 6 – Las Campanas 2. Goles: Sandro Cerasa (2), Juan Tabera (2), Alejandro Malaszuk y Ramón Chávez (9dJ); Marcelo González y Enrique Cejas (LC). -Deportivo San Felipe 2 – San Luis 1. Goles: Mariano Giménez y Marcos Acosta (DSF); Mario Vázquez (SL). En tanto, por la segunda fecha jugarán: Atlético Las Praderas vs San Luis, Atlético Las Campanas vs Deportivo San Felipe, La Esperanza vs 9 de Julio, Lechuga FC vs Naranja, Kilmes FC vs El Pino, El 70 vs Juventud Unida y Campana Fc vs Los Pumas. ZONA B. Los marcadores y goleadores de la primera fecha fueron los siguientes: -El Regreso 4 – Norte 1. Goles: Juan Vallejos (2), Carlos Medina y Marcos Arévalo (ER); Fabián Alegre (NOR). -Unión Entrerriana 1 – El Defe 0. Gol: Walter Benítez (UE). -La Josefa 4 – Tavella 1. Goles: Darío Possetto, Gustavo Godoy, Javier Galeano y Néstor Castillo (LJ); Daniel Hornus (TAV). -Las Palmas 4 – Mega Juniors 2. Goles: Javier Rapuzzi, Cristian Silva, Carlos Ortiz y Cristian Pereyra (LP); Cristian Gómez (MJ). -Amigos de Raúl 3 – Deportivo San Cayetano 0. Goles: Luis Costela, Norberto Pablo y Claudio Malvicino (AdR). -Sol de América 4 – CASLA 2. Goles: Luis Fernández, Juan Barreiro, Omar González y Miguel Dicharze (SdA); Martín Duhart y Oscar Gauta (CASLA). Libre: Los Leones. En tanto, por la segunda fecha jugarán: Norte vs Los Leones, Amigos de Raúl vs CASLA, Mega Juniors vs San Cayetano, La Josefa vs Las Palmas, Unión Entrerriana vs Tavella y El Regreso vs El Defe. Libre: Sol de América.

DEPORTIVO SAN FELIPE FUE SUBCAMPEÓN DEL ÚLTIMO TORNEO Y EN ESTE NUEVO CAMPEONATO LE COMENZÓ GANANDO 2-1 A SAN LUIS, EL CAMPEÓN DE LA EDICIÓN ANTERIOR.



Veteranos:

Comenzó un nuevo campeonato de Veteranos

