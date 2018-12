Rincón Tuerca

TOPE RACE: La categoría desarrolla este fin de semana nueva presentación en el autódromo de Rio Cuarto en la provincia de Córdoba donde televisa Canal 13 a través del programa Carburando" desde las 10.30 hs. MUSEO: La inauguración del museo del "Flaco" Traverso en su ciudad natal Ramallo encontró al piloto local Sebastián Abella donde Juan Maria además de agradecerle la presencia le preguntó si la Datsun que posee la seguirá corriendo Tony Carbone como ocurrió en la Fiesta del Automóvil. UBICARSE: El piloto local Guillermo Fernandez se presentó en el autódromo de La Plata donde en la Clase TC 1100 de Alma clasificó décimo noveno, su serie lo encontró décimo segundo para ubicarse en la final nov eno. CONTINUAR: Todo hace pensar que el triunfo del joven Sfredo en la última carrera abre la posibilidad de continuar la próxima temporada en la categoría Kart Plus como siempre con el asesoramiento de su padre Pablo. AGRADAR: Bastante decepcionado se mostró Oscar De Biase con su excursión a Córdoba para homenajear a Miramon al entender que el nivel para tal acontecimiento no fue el deseado y hubo algunas situaciones que no agradaron a la comitiva que desde Zárate se llegó a la provincia. CAMPEONATO: Luego de algunos años que se trabaja en el armado de chasis de competición el campanense Juan Sbarra logró su primer campeonato desde esta condición con el auto de la Clase Tres de Alma que lo tuvo a Richar como piloto. RECUPERACION: La posibilidad de hacer el próximo Dakar por parte de Carlos Debesa está supeditado a la recuperación de su piloto Pablo Copetti que afronta un problema en una de sus manos y no está confirmado que llegue en forma y en términos. AVANZAR: Continuando con Debesa sigue avanzando el proyecto a nivel nacional en orden conjunta con Orestito Berta que cuando se concrete será un pacto a nivel nacional con buenas repercusiones. GANADORES: La categoría Alma viene de correr en el autódromo de La Plata donde los ganadores fueron en Clase Promocional: Alexis Cabral. TC 1100: Hector Cardone Clase Dos: Cristian Rech, Clase Tres: Juan Di Mateo y en la Clase 1600: Alfredo Sanchez. CONTENTOS: Así se muestran los dirigentes del club del Primer Auto Argentino Manuel Iglesias tras el balance que arrojó la Fiesta del Automóvil días atrás, donde recibieron muchos elogios. NOVEDADES: Sin duda que la impronta puesta de manifiesto con algunas novedades por demás de interesantes le dieron a la fiesta otros condimentos que sorprendieron y gustó mucho. ALCANZAR: Damian Toledo viene de correr en La Plata en la Clase TC 1600 de la categoría Alma donde clasificó décimo, la serie se ubicó también décimo para alcanzar en la final octavo sumando puntos para el campeonato. INSOLITO: Resultó insólito que el periodista Eduardo Rossi no encontró en la fiesta del automóvil los autos emblemáticos como la galera de los hermanos Emiliozzi, la Chevy de Ortelli y el Falcon del "Gury" Martinez. Manteniendo una línea de conducta en su vida también se pierde en las canchas de fútbol. De no creer! FOTOS: Continuando con la Galera de los Hermanos Emiliozzi el auto con más carreras ganadas en el TC mucha gente se acercó para poder disfrutar del mismo como el ex campeón de Alma Jorge Clerici llevó a su nieto Franchesco a quien le sacó fotos con el auto mencionado. PROYECTO: El proyecto está en pleno desarrollo y los pilotos y ex pilotos están trabajando para armar un equipo de competición de cara al Turismo Carretera y de armar un equipo para la nueva categoría de las TC Pick-Up donde se intentará tener hasta cuatro camionetas proyecto que no debe tomar estado público hasta que el mismo se concrete como desean los referentes locales de nivel nacional. Bienvenido!! PODIO: Con el Fiat Uno Pablo Savastano viene de correr en La Plata en la Clase Tres de Alma donde clasificó décimo tercero, en la serie llegó sexto para realizar otro podio con un segundo puesto con el auto que arma en su taller con Jaime y Martín. DECIMO SEGUNDO: En cuanto al de Dolores ahora radicado en Lima Gastón Brown con el Fiat Uno en la Clase Tres clasificó octavo, llegó séptimo en la serie para quedar décimo segundo en la final con la motorización de Fabián Carranza y el chasis a cargo de Juan Sbarra. LLANTA: Siguiendo con Gastón Brown en la final un toque con otro auto le rompió la llanta y las últimas vueltas lo hizo con tres ruedas para llegar al final de la competencia. Que pensaste que eras Traverso? TRABAJOS: Aunque los trabajos en el auto están avanzados la idea es tenerlo listo para ya arrancar la próxima temporada en la GT 900 categoría que lo seguirá teniendo a Ivan Gonzalez desde su condición de piloto representando a Zárate. MATE: Como en muchos ordenes de la vida todo cambia y partiendo desde aquí se puede ver a Don Riesco cebando mate con Don Ciaponi en su taller de la calle Maipú donde antes era imposible de conseguir vivir tal situación con el abuelo Ivan. VENDER: Luego de ganar en La Plata en la última carrera de la Clase Dos de Alma Crhistian Reech vendió su auto y ahora el ex piloto del TC 2000 está evaluando sumarse de nuevo a una categoría nacional con su actual equipo. CORRER: Viene de correr en La Plata en la clase Promocional de la categoría Alma el piloto local Juan Carlos Muñoz donde clasificó décimo octavo llegó en la serie octavo para quedar en la final décimo tercero con la atención total del auto por parte de Diego Fangio. IDEA: La idea de Muñoz es de cara a la última fecha del campeonato armar el auto completo y va a intentar que su compañero de Binomio Eric D´Amario sea quien corra esta competencia para cerrar el año juntos mas allá de cualquier resultado. TOPE RACE SERIES: La categoría llega al autódromo de Rio Cuarto en la provincia de Córdoba por otra carrera del campeonato con su habitual parque de autos. Televisa Canal 13 desde las 11 hs a través del programa "Carburando". REGRESO: El regreso de Andrés Kibisz a la alta competencia en circuito de tierra con karting atendido por Mauro Santucho demostró que la pasión y el amor por este deporte es único. TERMINAR: El zarateño Maximiliano Civitarese volvió a correr este año en la Clase Dos de la categoría Alma donde clasificó décimo cuarto, quedó décimo primero en la serie y en la final terminó décimo noveno. DUDAS: Parece que nuestro personaje crea algunas dudas a sus compañeros de equipo de fútbol donde intenta ser el arquero dado los pocos reflejos que puede demostrar a tal punto que piensan como podía correr ante el problema que presenta Pablo. La gente que es mala y comenta! TOPE RACE JUNIORS: La categoría visita el autódromo de Río Cuarto donde está cerrando la presente temporada donde televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa "Carburando". PEDIDO: La llegada al equipo de Cracco por parte de Savastano tiene que ver con un pedido sugerido por Julio Moyano que hará el chasis del Fiat Uno y el subcampeón de la Clase Tres decidió darle una mano ante tal emprendimiento. INVITACION: Cuentan allegados del equipo del flamante campeón de la Clase Potenciada de la categoría Kart Plus Juan Carlos Suarez que recibió una invitación de Gonzalo Di Nardo para subirse al Fiat Uno de la categoría Alma lo que el "Pájaro" agradeció y quedó en contestar. DETERMINACION: Está casi confirmado que el equipo Peugeot de Super TC2000 el mismo que lo tuvo como protagonista al piloto local Federico Panetta tomó la determinación de bajarse de la categoría en la próxima temporada por razones que la misma terminal dará a conocer en su momento. PROVOCAR: Leandro Cracco viene de correr en el Roberto Mouras de La Plata donde con su Fiat Uno corrió en la Clase Dos de Alma donde clasificó décimo tercero llegó en la serie quinto y en la final terminó décimo séptimo con la motorización de Fabián Carranza donde el zarateño decidió provocar algunos cambios. CAMBIOS: Estos cambios del zarateño Leandro Cracco tiene que ver con la incorporación de Julio Moyano como chasista, Pablo Savastano armará el auto y en la planta impulsora sigue en principi Fabián Carranza. AVISAR: Tras haber ganado el campeonato de la clase Tres de Alma Nicolás Richar le avisó a su equipo que no continuar en la alta competencia por una cuestión de presupuesto a tal punto que no confirmó cerrar el año en La Plata con el premio coronación. ACOMPAÑAR: Lo que dejó en claro que el año próximo no estará arriba de un auto de carrera y Nicolás Richar solo acompañará desde abajo al equipo. ADQUIRIR: El piloto de General Rodriguez acaba de adquirir el Fiat 147 que pertenecía a Julián Molina con el cual corriera en su momento Leandro Bijarra. Ahora volverá a girar este auto en la Clase Dos de Alma con su flamante piloto pariente de Pablo Savastano. SABIAS?: Que el auto de los hermanos Emiliozzi conocido como La Galera que se presentó en la Fiesta del Automóvil es el mas ganador de competencias en el Turismo Carretera. MODELOS: Como todos los meses ya ingresaron al mercado local los nuevos modelos de las motos eléctricas Lucky Lyon que se exponen en la boutique de las motos en la esquina de Alberdi y Rawson donde también ya se pueden apreciar los cuatriciclos eléctricos. AGRADECER: Continuando con la terminal Lucky Lyon a través de Federico Tettamanzi el reperesentante en la zona quiere expresar su agradecimiento por dejarlo ser partícipe de la Fiesta del Automóvil y felicitarlos por lo puesto de manifiesto en la misma donde el público acompañó y visitó el stand de las motos eléctricos.

Rincón Tuerca

