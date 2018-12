Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 02/dic/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 02/dic/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Polideportivas Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

BÁSQUET; JUEGA ARGENTINA: esta noche, la Selección Argentina de Básquet se disputará frente a México como local.- PERDIERON LOS PUMAS: el Seleccionado Argentino de Rugby perdió frente a Barbarians en Londres.- JUEGAN LOS LEONES: el Seleccionado Argentino Masculino de Hóckey sobre Césped disputará mañana su segundo encuentro en el Mundial de India.- GANÓ LA GARRA: el Seleccionado Femenino de Handball Femenino cosechó su segundo éxito.- TOP RACE; CANAPINO: en la lucha por el título 2018 del Top Race, Agustín Canapino, con Mercedes, largará primero.- VÓLEY; BOLÍVAR IMPARABLE: Bolívar Vóley estiró su gran arranque en la Liga Argentina al derrotar a UPCN San Juan.- PERDIERON LOS PUMAS El Seleccionado Argentino de Rugby perdió ayer 38 a 35 frente a Barbarians en Twickenham (Londres), en lo que fue su último partido del año y después de las derrotas que había sufrido frente a Irlanda, Francia y Escocia en la ventana de noviembre. Los Pumas presentaron en esta oportunidad un equipo con mayoría de jugadores que no tuvieron mucho rodaje durante esta gira europea (se dieron tres debuts como titulares y tres debuts absolutos) y aunque llegaron a estar 28-7 al frente, terminaron perdiendo en los minutos finales por un drop del sudafricano Elton Jantjies. Por el equipo dirigido por Mario Ledesma marcaron tries Julián Montoya, Pablo Matera, Ramiro Moyano, Matías Orlando y Sebastián Cancelliere, mientras que los 13 puntos restantes los aportó Joaquín Díaz Bonilla con el pie (cinco conversiones y un penal). JUEGAN LOS LEONES El Seleccionado Argentino Masculino de Hóckey sobre Césped disputará mañana su segundo encuentro en el Mundial de India cuando por la segunda fecha del Grupo A enfrente a Nueva Zelanda desde las 10.30 (hora argentina). En su debut, Los Leones superaron 4-3 a España. Mientras que luego de enfrentar al combinado oceánico, se medirán el jueves frente a Francia en el cierre del Grupo A. GANÓ LA GARRA El Seleccionado Femenino de Handball Femenino cosechó ayer su segundo éxito en el Torneo Centro y Sur América, clasificatorio al Mundial Japón 2019, al vencer por 31-25 a Uruguay. El equipo dirigido por Eduardo "Dady" Gallardo ya había derrotado a Paraguay por 28-26 en su debut en este certamen que se disputa en el gimnasio Sesi Trapiche de Maceió (Brasil). De este modo, "La Garra" podría asegurar su pasaje al Mundial de Kumamoto 2019 mañana lunes a partir de las 17 en el partido ante Chile. TOP RACE: CANAPINO En la lucha por el título 2018 del Top Race, Agustín Canapino (Mercedes) largará primero en la última carrera del año que se disputará en el autódromo de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. El arrecifeño, que ya cuenta con siete coronas de esta categoría, acumula 150 puntos en el campeonato de pilotos y es escolta de Franco Girolami (Mitsubishi), quien tiene 154 y hoy largará desde la segunda posición en la final que se pondrá en marcha a las 11.50. VÓLEY: BOLÍVAR IMPARABLE Bolívar Vóley estiró su gran arranque en la Liga Argentina al derrotar el viernes por la noche por 3 a 1 a UPCN San Juan, en el primer duelo de la temporada entre los dos equipos más ganadores de la competencia. Con parciales de 25-15, 29-27, 24-26 y 25-21, el equipo bonaerense consiguió su quinta victoria consecutiva y lidera la tabla con 15 puntos. Por su parte, el elenco sanjuanino se mantuvo en los 6 puntos, producto de dos victorias y dos derrotas en cuatro presentaciones. BÁSQUET: JUEGA ARGENTINA Esta noche, la Selección Argentina de Básquet disputará frente a México como local su segundo encuentro de la actual ventana de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de China 2019. El equipo dirigido por Sergio "Oveja" Hernández ya aseguró su clasificación a esta nueva Copa del Mundo luego de su victoria del pasado jueves sobre Estados Unidos por 80 a 63. Y el encuentro de esta noche ante México se disputará en el mismo escenario y horario: el Superdomo de La Rioja desde las 21.30.



