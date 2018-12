Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 02/dic/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 02/dic/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Polideportivas Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

PRIMERA D: la 14ª fecha empezó el viernes con el triunfo de Liniers por 2-1 sobre Atlas.- SANTO CLÁSICO: la sorpresa del sábado la brindó San Martín de Tucumán, venciendo com visitante a Atlético Tucumán.- JUEGAN BOCA Y RIVER: lo hacen en lo que serían sus últimos compromisos oficiales antes de la final de la Copa Libertadores en Madrid.- PRIMERA B NACIONAL: por la 12ª fecha, Sarmiento de Junín igualó 1-1 frente a Gimnasia de Jujuy.- SANTO CLÁSICO La sorpresa del sábado la brindó San Martín de Tucumán, que en el clásico de la provincia venció 3-2 como visitante a Atlético Tucumán, que presentó al campanense Juan Mercier como titular y que tenía la posibilidad de quedar momentáneamente como único líder. El Ciruja, que perdía 2-0, lo dio vuelta en el segundo tiempo con goles de Luciano Pons, Lucas Acevedo y Tino Costa y, de esta manera, además, salió de la zona de descenso de la tabla de los Promedios. Ayer también jugaron: Estudiantes de La Plata 1-1 Lanús y Banfield 0-1 Argentinos Juniors. Mientras que el viernes lo hicieron: Newells 1-0 Patronato y Colón 1-1 Belgrano. JUEGAN BOCA Y RIVER Hoy, en la continuidad de esta 14ª fecha de la Superliga, se presentarán Boca y River, en lo que serían sus últimos compromisos oficiales antes de la final de la Copa Libertadores que se disputará el próximo domingo en Madrid. El Xeneize enfrentará como visitante a Independiente de Avellaneda desde las 19.20 y Guillermo Barros Schelotto dispondría los siguientes once titulares: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Paolo Goltz, Lisandro Magallán, Lucas Olaza; Fernando Gago, Julián Chicco, Agustín Almenda; Mauro Zárate, Sebastián Villa, Darío Benedetto. Por su parte, River Plate recibirá desde las 21.30 a Gimnasia de La Plata, que lo eliminó el pasado miércoles en semifinales de Copa Argentina. Para este encuentro, Marcelo Gallardo dispondrá también de una formación "alternativa" con Germán Lux; Jorge Moreira, Lucas Martínez Quarta, Kevin Sibille, Camilo Mayada; Cristian Ferreira, Santiago Sosa, Zuculini, Nicolas De la Cruz; Rafael Santos Borré y Julián Álvarez Además, hoy también jugarán San Lorenzo de Almagro, que visitará desde las 17.10 a Aldosivi de Mar del Plata sin la presencia del campanense Nicolás Blandi, quien se lesionó el pasado domingo y ya no volvería a jugar en lo que resta de este año. En tanto, mañana lunes se disputarán cinco encuentros: Tigre vs Godoy Cruz (17.10), Vélez Sarsfield vs Rosario Central (19.20), San Martín de San Juan vs Unión (19.20), Huracán vs Defensa y Justicia (21.30) y Talleres vs Racing Club (21.30). PRIMERA B NACIONAL Por la 12ª fecha, Sarmiento de Junín igualó ayer 1-1 como local frente a Gimnasia de Jujuy y volvió a quedar como único líder del certamen con 26 puntos, uno más que Nueva Chicago, que tiene un partido menos que el Verde. En tanto, también ayer, Independiente Rivadavia le ganó 2-0 como local a Instituto y quedó momentáneamente como único tercero con 22 unidades. Esta fecha ya tenía anteriormente tres partidos jugadores: Guillermo Brown 2-2 Villa Dálmine; Nueva Chicago 1-0 Agropecuario; y Los Andes 0-1 Almagro. Y continuará hoy con seis encuentros: Brown de Adrogué vs Defensores de Belgrano, Quilmes vs Santamarina, Deportivo Morón vs Temperley, Olimpo vs Gimnasia de Mendoza, Ferro Carril Oeste vs Arsenal y Atlético Rafaela vs Platense. Y se completará el martes con Chacarita vs Mitre (SdE). PRIMERA D La 14ª fecha empezó el viernes con el triunfo de Liniers por 2-1 sobre Atlas, pero no tuvo actividad ayer y tampoco tendrá hoy, por lo que continuará recién mañana con Atlético Lugano vs Central Ballester. Así, el grueso de la jornada será el martes con Puerto Nuevo vs Real Pilar, Juventud Unida vs Centro Español, Argentino de Rosario vs Muñiz, Yupanqui vs Defensores de Cambaceres y Argentino de Merlo vs Deportivo Paraguayo. La tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera: 1) Atlas y Argentino (M), 24 puntos; 3) Puerto Nuevo y Liniers, 21 puntos; 5) Real Pilar y Juventud Unida, 20 puntos. Los tres mejores de la primera rueda clasificarán a la próxima Copa Argentina.

