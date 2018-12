Comienza la mudanza de oficinas municipales al nuevo edificio del Parque Urbano

El intendente Abella fue el encargado de anunciar ayer que la obra ingresó en su etapa final y que en 2019 el Municipio ahorrará una importante suma mensual en alquileres. Por estas horas, se ultiman detalles de la obra de la nueva Biblioteca Pública Municipal y el intendente Sebastián Abella estuvo allí para supervisar los trabajos y anunciar que en las próximas semanas comienza la mudanza de oficinas municipales al flamante edificio situado en el Parque Urbano. En este amplio, moderno y luminoso edificio, donde ya se encuentra emplazado el nuevo mobiliario, funcionarán oficinas pertenecientes a las secretarías de Economía y Hacienda –en la planta baja-; y de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos –en la planta alta-, permitiendo así al Municipio ahorrar una importante suma mensual de dinero destinada a alquileres. Meses atrás, se realizó la obra de infraestructura tecnológica y eléctrica que incluyó el tendido eléctrico, la red de datos, el wifi y el armado del datacenter. Durante la recorrida, el jefe comunal hizo especial hincapié en que "con esta nueva dependencia, dejaremos de tener a partir de enero un costo fijo en el alquiler de la oficina de la avenida Rocca, que es la más cara de todas". "Es muy importante reducir gastos para cuidar las arcas municipales", resaltó el Intendente al tiempo que anticipó que la construcción en el subsuelo del sector de la nueva biblioteca entró en su etapa final. "Me llena de energía positiva poder llevar adelante un proyecto tan importante como este de cara a los vecinos; al igual que el de la nueva costanera que lamentablemente está trabado en el Concejo Deliberante por la mezquindad política de once concejales opositores", sostuvo Abella. Y concluyó: "Si la oposición entendiera que el nuevo paseo costanero que proyectamos es muy beneficioso para los vecinos seguramente será otra gran obra para la ciudad; pero si eso no sucede tendrán como rehenes a los campanenses".





El edificio ya cuenta con el nuevo mobiliario.





El Intendente superviso el avance de la ultima etapa de la obra.

LA OBRA DEL EDIFICIO DEL PARQUE URBANO ENTRÓ EN SU ETAPA FINAL: https://t.co/H0vadPufd9 vía @YouTube — MunicipalidadCampana (@campanagov) 4 de diciembre de 2018 El intendente @SebaAbella brinda detalles de la mudanza de oficinas municipales a la nueva biblioteca pic.twitter.com/emY7tRMY49 — MunicipalidadCampana (@campanagov) 3 de diciembre de 2018

