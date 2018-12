El Concejo Deliberante intenta normalizarse

P U B L I C



Fraticelli convocó a su primera reunión con presidentes de bloque, pero solo fue la oposición. En la comisión de Obras Públicas, Cambiemos impulsó las iniciativas de reforma de la costanera y enrase de edificios. Hoy se discute el presupuesto. Dividido como pocas veces lo estuvo, el Honorable Concejo Deliberante transita las primeras horas de una nueva era política, que lo encuentra bajo control opositor y con la posibilidad de debatir antes de que finalice el año proyectos que buscan cambiarle la fisonomía a la ciudad. En ese sentido, y de cara a lo que este jueves será una de las dos sesiones de prórroga pautadas para el mes de diciembre, las comisiones de Cultura y Educación y Obras Públicas funcionaron con normalidad. Según pudo averiguar La Auténtica Defensa, los proyectos de reforma de la costanera y el enrase de edificios lograron ser impulsados por Cambiemos, aunque su elevación a recinto se definirá el jueves en comisión Parlamentaria antes de la sesión. Este lunes, en conferencia de prensa, el expresidente del HCD y actual secretario de Descentralización del Municipio, Sergio Roses, manifestó que tanto el de la costanera como el enrase de edificios son proyectos "prioritarios" para la gestión del intendente Abella, "que hacen a la planificación de la ciudad a corto, mediano y largo plazo", y señaló que ya fueron aprobados por el Consejo Urbano Ambiental. Para Roses, la potencial obra de la costanera abriría la posibilidad de recibir "turismo de cercanía", por lo que se debe "generar oportunidades de esparcimiento" que puedan ser aprovechadas por emprendedores y comerciantes locales. El enrase de edificios sobre las avenidas Dellepiane - Lavalle y Sarmiento, por su parte, permitirá suprimir un límite vigente "que va a contramano de la tendencia de las ciudades y el mejor uso de los recursos". Campana "ha crecido horizontalmente mucho tiempo, lo que ha llevado a una economía de infraestructura que hay que extender a cada barrio, cuando lo amortizable es ir hacia arriba", explicó. "Esos proyectos estratégicos de los que se viene hablando durante todo el año no han tenido (aun) tratamiento en el HCD", cuestionó el funcionario. Ayer Osvaldo Fraticelli, flamante titular del Concejo Deliberante, convocó a su primera reunión con presidentes de bloque, una oportunidad para que Cambiemos pudiese promover la agenda legislativa del Municipio en estas dos sesiones de prórroga que hay por delante. Pero el llamado de Fraticelli encontró respuesta solo entre los bloques de la oposición: la reunión se acotó a Soledad Calle (PJ-Unidad Ciudadana), Carlos Gómez (UV Más Campana) y Marco Colella (Red por Argentina). Una gacetilla de prensa divulgada por el PJ-UC precisó que el encuentro sirvió para dialogar "los temas de la próxima sesión" y "avanzar en el re-encausamiento del funcionamiento de las Comisiones Legislativas", varias de las cuales -se señaló- "se encontraban paralizadas, y con éstas, muchos proyectos que son de interés para el vecino". Por otra parte, este martes debería sesionar la comisión de Presupuesto y Hacienda, que tiene como objetivo número uno este mes el análisis del presupuesto municipal 2018. Ayer en los pasillos de la planta alta del Palacio había un fuerte malestar por el recorte de recursos que el Ejecutivo imprimió a la partida destinada al Departamento Deliberativo y que, de acuerdo a la oposición, "no alcanzaría para cubrir el pago de sueldos del personal ni el normal funcionamiento de la estructura legislativa". El enojo es tan grande que un concejal opositor le advirtió a este medio que no levantaría la mano para aprobar el presupuesto si el Gobierno no revé la situación.

A pesar de los desencuentros, hubo intensa actividad ayer en el seno del Concejo Deliberante



El Concejo Deliberante intenta normalizarse

