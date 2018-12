Ocurrió en horas del mediodía de ayer. Era un vecino del barrio San Felipe. Fue impactado por un Renault 19 en circunstancias que aún se investigan. Un hombre de 49 años de edad y domiciliado en el barrio San Felipe de nuestra ciudad murió este lunes en horas del mediodía sobre el puente de Panamericana y Ruta 6 tras ser atropellado por un vehículo que circulaba en sentido a Luján. Efectivos del Comando Patrulla fueron los primeros en llegar al lugar, constatando el cuerpo de la víctima sobre el pavimento y, unos metros más adelante, la presencia de un Renault 19 que presentaba daños en el parabrisas y capot. Según pudo reconstruir La Auténtica Defensa en el lugar del hecho, la víctima habría intentado cruzarse de mano y, mientras un primer auto logró esquivarlo, el que venía detrás no alcanzó a hacerlo. El hombre fue identificado como Diego Marcelo Rodríguez, de 49 años, con domicilio en la calle Uruguay al 1500. Personal médico del SAME constató el fallecimiento. Se iniciaron actuaciones por el delito de homicidio culposo en la Fiscalía Nº2 del Departamento Judicial Zárate-Campana. La imputada es una vecina de la ciudad de 44 años.

Un hombre de 49 años fue atropellado por un Renault 19 al cruzar sobre el puente de Ruta 6 y #Panamericana, según trascendió un vehículo lo alcanzó a esquivar y el R19 no, se hizo presente la ambulancia Nº 3 del SAME confirmando el deceso. CP y Tránsito señalizando. pic.twitter.com/eZgvdxPC2E — (@dantrila) 3 de diciembre de 2018

Muere un hombre tras ser atropellado sobre el puente de Panamericana y Ruta 6

