No presentaba signos de violencia, por lo que se estimaba que había fallecido por causas naturales. Sin embargo, más tarde se halló una carta de despedida y ahora se aguarda por los resultados de la autopsia. El pasado sábado por la mañana, un hombre fue hallado sin vida dentro de su auto, que se encontraba detenido en la zona de Luraschi y Ruta 6, en las cercanías de la estación de servicio que se encuentra pegada al cementerio municipal. Según trascendió, al momento de la intervención del personal policial, pasadas las 6 de la mañana, el auto Chevrolet Vectra estaba cerrado, sin posibilidad de ser abierto desde afuera y el hombre que se encontraba dentro no presentaba signos de violencia, una situación constatada luego por personal de Policía Científica y el médico forense. Por ello, en primera instancia se estimó que el hombre habría fallecido por causas naturales. Sin embargo, momentos después, al ser revisado más profundamente el vehículo se encontró una carta de despedida en la que, recordando situaciones personales, el fallecido explicaba por qué había decidido quitarse la vida. Este hallazgo llamó la atención de los investigadores, que esperan ahora por el resultado completo de la autopsia para definir los motivos de su fallecimiento. Por el momento, la causa está caratulada como "Averiguación causales de muerte". El hombre fallecido fue identificado como Christian Fabián Silva, de 42 años, con domicilio en la localidad de Banfield, partido de Lomas de Zamora.

PERSONAL DE POLICIA CIENTIFICA SE HIZO PRESENTE EN EL LUGAR Y CONFIRMÓ QUE EL CUERPO NO PRESENTABA SIGNO ALGUNO DE VIOLENCIA

#Dato esta mañana fue hallado un hombre sin vida en un Ford Orion en Ruta 6 y Luraschi, Policía Científica trabajó en el lugar estableciendo que se trata de un hombre de 42 años domiciliado en Banfield, aparentemente muerte natural. pic.twitter.com/7VKNATZwIW — (@dantrila) 1 de diciembre de 2018

Hallan sin vida a un hombre dentro de su auto

