El Tricolor se impuso 72-70 como visitante en el segundo juego de la serie y consiguió su lugar en el cuadrangular que definirá al campeón, que será organizado por Defensores Unidos. Sportivo Escobar también se clasificó. Mientras avanza a paso sostenido en el Provincial de Clubes 2018/19, el básquet de Ciudad de Campana también se mantiene firme en la pelea por el título del Torneo Clausura 2018 de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC): con un equipo "alternativo" conformado con muchos juveniles, el Tricolor accedió al Final Four que definirá al campeón del certamen. La clasificación la selló el domingo por la noche en San Pedro, donde se impuso 72-70 sobre Náutico de esa ciudad para cerrar 2-0 a su favor la serie de Cuartos de Final. De esta manera, además, mejoró su registro en el Clausura 2018 a once victorias y apenas una derrota en doce presentaciones. Pero al igual que en el primer partido de la serie, Ciudad debió trabajar mucho para superar a Náutico. Aunque esta vez, a diferencia de aquella, comenzó de muy buena manera el juego: con dos triples de Francisco Santini y otros dos de Francisco Irisarri encaminó a su favor un primer cuarto que cerró con 15 puntos de diferencia (25-10). Al local le costó mucho la defensa del CCC en ese primer parcial y sus primeros cuatro puntos llegaron por intermedio de Emir Diamante y Francisco Garibaldi, dos jugadores que no salieron en la formación inicial. En el segundo período, el Tricolor mantuvo el ritmo ofensivo (Eliseo Iglesias aportó dos triples, Irisarri sumó otro más y también se anotó Juan Manrique desde los 6,75), pero se encontró con un Náutico que despertó en ataque y que con mayor agresividad ganó el parcial (25-20) para recortar la diferencia en el tablero (45-35 para el CCC al término del primer tiempo). Y esa ventaja se esfumó en el tercer cuarto, cuando los dirigidos por Sebastián Silva tuvieron muchas dificultades en ataque ante un rival que apoyándose en los triples de Joaquín Gómez y en la tarea de Maximiliano Lococo igualó el marcador en 54 de cara al último período. En esos últimos diez minutos, Náutico San Pedro convirtió cinco triples, pero el Tricolor recuperó la mano de Joaquín Aguilar (tres triples en el parcial) y con el aporte habitual de Agustín Hernández (7 puntos) más un doble de Santiago Fernández, terminó quedándose con el triunfo por 72 a 70 y, así, con el boleto al Final Four. Ese cuadrangular final se disputará el próximo fin de semana en el gimnasio de Defensores Unidos, único invicto de este Torneo Clausura: tras ganar sus diez partidos de la fase regular, barrió su serie 2-0 frente a Náutico Zárate. En tanto, el otro equipo que ya tiene presencia asegurada en la definición es Sportivo Escobar, que en Cuartos de Final eliminó a Ingeniero Raver de Los Cardales. Así, sólo resta que Porteño de General Rodríguez (1) y Sportivo Pilar (0) definan su serie para conocer al cuarto y último clasificado al Final Four. SÍNTESIS DEL PARTIDO NÁUTICO SAN PEDRO (70): Fausto Segalat (6), Rodrigo Bravo (16), Joaquín Gómez (15), Maximiliano Lococo (14) y Matías Machicote (10) (FI) Francisco Garibaldi (2) y Emir Diamante (7). DT: Martín Gálvez. CIUDAD DE CAMPANA (72): Joaquín Aguilar (10), Santiago Fernández (10), Francisco Santini (9), Tomás Irisarri (9) y Agustín Hernández (17) (FI) Eliseo Iglesias (9), Juan Sebastián Manrique (8), Julián Maldonado (0), Gonzalo Corbal (0), Matías Pagura (0) y Lucio Cadelli (0). DT: Sebastián Silva. PARCIALES: 10-25 / 25-20 (35-45) / 19-9 (54-54) / 16-18 (70-72). JUECES: Mariano Imosi y Gustavo Zukowski. GIMNASIO: Náutico San Pedro.

AGUSTIN HERNANDEZ FUE CLAVE EN EL TRIUNFO, CON 7 PUNTOS EN EL ULTIMO CUARTO



