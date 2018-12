La Auténtica Defensa. Edición del martes, 04/dic/2018 Primera D:

Juegan desde las 17 horas en el Carlos Vallejos. El Auriazul acumula tres victorias en fila y depende de sí mismo para terminar entre los mejores tres de la primera rueda. Pertossi reemplazará al lesionado "Pampa" Sosa. Por la 14ª fecha, anteúltima de la primera rueda de este campeonato de la Primera D, Puerto Nuevo recibirá esta tarde a Real Pilar en un partido clave en la lucha por clasificarse a la próxima edición de la Copa Argentina. El encuentro se disputará en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco desde las 17 horas con arbitraje de Matías Lacaze. A la Copa Argentina 2019 se clasifican los mejores tres equipos de la primera rueda y, en estos momentos, luego de la derrota de Atlas frente a Liniers el viernes en el inicio de esta 14ª fecha, todo está muy apretado. El elenco de General Rodríguez y Argentino de Merlo son líderes con 24 puntos; Puerto Nuevo y Liniers tienen 21; y Real Pilar y Juventud Unida suman 20. Con ese panorama, la mejor noticia para el Portuario es que depende de sí mismo: si le gana hoy a Real Pilar y luego a Muñiz en la última fecha de la primera rueda, se asegurará su clasificación. Para recibir hoy al Monarca, los dirigidos por Carlos Pereyra y Hugo Medina llegan con el envión anímico que significa haber podido ganar sus últimos tres compromisos: 1-0 a Claypole, 2-1 a Centro Español y 3-0 a Deportivo Paraguayo. En esta racha, la dupla técnica varió el sistema táctico, jugando con tres marcadores centrales y liberando a Nicolás Colombano y Nahuel Banegas para que trabajen los carriles con mayor libertad. Sin embargo, el Auriazul tendrá hoy una modificación obligada en su formación titular, dado que Orlando "Pampa" Sosa sufrió un pequeño desgarro frente a Deportivo Paraguayo y hoy, al igual que en ese partido, será reemplazado por Diego Pertossi (autor del 3-0 frente al Guaraní). De esta manera, Puerto Nuevo formaría hoy con Leandro Bonet; Joquín Montiel, Gonzalo Leizza, Santiago Correa; Nicolás Colombano, Oscar Peñalba, Eliseo Aguirre, Nahuel Banegas; Carlos Tapia, Mauricio Ruiz y Diego Pertossi. Por su parte, Real Pilar llegará a Campana después de haber dejado pasar una gran oportunidad, dado que el jueves pasado perdió 1-0 como local ante Atlético Lugano en un encuentro pendiente de la fecha 11. Así no pudo aprovechar la oportunidad de superar al equipo de nuestra ciudad y hoy quedó, prácticamente, obligado a ganar si quiera arribar a la última fecha de la primera rueda con chances de clasificar a la Copa Argentina. Hasta el momento, el Monarca suma 6 victorias, 2 empates y 4 derrotas, con 14 goles a favor y 10 en contra. "De mitad de cancha para adelante es un equipo peligroso, pero al que podemos lastimar si lo sabemos atacar", le contó "Jetín" Pereyra a La Auténtica Defensa. FECHA 14. Esta jornada de la Primera D comenzó el viernes con el triunfo de Liniers por 2 a 1 sobre Atlas, mientras que ayer Lugano derrotó 2-0 a Central Ballester. En tanto, hoy se disputarán cinco encuentros, porque además de Puerto Nuevo vs Real Pilar también se medirán: Juventud Unida vs Centro Español, Argentino de Rosario vs Muñiz, Yupanqui vs Defensores de Cambaceres y Argentino de Merlo vs Deportivo Paraguayo.

DIEGO PERTOSSI VOLVERÁ A LA TITULARIDAD EN REEMPLAZO DEL LESIONADO ORLANDO “PAMPA" SOSA. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 3. Hasta el momento se enfrentaron solamente en dos oportunidades durante la pasada temporada: victoria 2-0 de Puerto Nuevo en Campana y empate 2-2 como visitante. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL PRIMER ENCUENTRO El sábado 18 de noviembre de 2017, por la 12ª fecha de la Primera D, Puerto Nuevo se impuso 2-0 con goles de Germán Águila y Orlando Sosa. La síntesis de ese encuentro fue la siguiente: PUERTO NUEVO (2): Rodrigo Ponce de león; Tadeo Mac Intyre, Antoni Rodriguez, Joaquín Montiel, Pablo Godoy; Nicolás Rodriguez (Franco Colliard), Kevin Redondo, Pablo Sosa, Ramiro Litardo (Tomás Fumeau); Michel Bustamante (Orlando Sosa) y Germán Águila. DT: Carlos Hernández. SUPLENTES: Franco Carrizo, Alex Curto, Marcelo Dorregaray y Leonardo Ramos REAL PILAR (0): Juan Pablo Ghiglione; Damián Achucarro (Miguel Almada), Ezequiel Páez, Gonzalo Pulido, Rodrigo Santillán (Alejo Binaghi), Rodrigo Díaz, Kevin González, Dylan Glaby, Facundo Klas (Ivo Villarreal); Daniel Pastrana y Leonardo Rodriguez. DT: Julio Compagnoni. SUPLENTES: Joaquín Rodríguez, Ramiro Copetegui, Marcelo Pedrozo y Franco Bongiovanni. GOLES: ST 17m Germán Águila (PN) y 45m Orlando Sosa (PN). EXPULSADOS: PT 42m Tadeo MacIntyre (PN) y Kevin González (RP) por agresión mutua. ST 12m Leonardo Rodríguez (RP) por doble amarilla; 25m Germán Águila (PN) por doble amarilla; y 40m Rodrigo Díaz (RP) por doble amarilla. CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Salomé Di Iorio.

