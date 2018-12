La Auténtica Defensa. Edición del martes, 04/dic/2018 Caso Valentina: negaron domiciliaria a Maldonado







Trascendió que la Jueza de Garantías no hizo a lugar al pedido del abogado defensor, quien directamente habría olvidado fundamentar debidamente la razón que justifique el beneficio excepcional solicitado. Ayer se cumplieron 4 meses desde que Héctor Maldonado y Sergio López están detenidos por estar acusados de facilitarle drogas a la menor Valentina Urbano (16), quien llegara sin vida al Hospital San José a primera hora de la mañana del 3 de julio, aparentemente víctima de una sobredosis de droga y alcohol. El tercer imputado en la causa, Darío "Chapu" González, se entregó al día siguiente. Según trascendió esta semana, la Jueza de Garantías Graciela Cione acordó con el criterio del Fiscal de la causa, Matías Ferreirós, y denegó la prisión domiciliaria solicitada por el abogado defensor de Héctor Maldonado. Como parte de la investigación, consta en el expediente que tanto en el departamento de la calle Salk donde Valentina se habría descompensado como la quinta en el barrio Albizola en la que estuvo más temprano junto a una amiga, pertenecen a Maldonado. En ambos allanamientos se encontraron restos de alcohol y drogas. Incluso, entre las pertenencias de Valentina se encontró un sobre con 4 gramos de cocaína. "Si la prueba pericial complementaria de la autopsia afirma que el fallecimiento ocurrió por un exceso de sustancias narcóticas, no voy a dudar en imputar la causa de homicidio", aseguró el Fiscal meses atrás a La Auténtica Defensa. Aparentemente, las pericias solicitadas por el Fiscal aún no llegaron a Campana, e incluyen el cruce de llamados telefónicos. Por otra parte, en los pasillos de Sarmiento y 9 de Julio trascendió que la Jueza de Garantías denegó la prisión domiciliaria de Maldonado dado que, además de la gravedad del delito que se lo acusa, su abogado defensor no habría señalado una sola circunstancia a tener en cuenta por el Fiscal y la Jueza para que se otorgue al detenido el beneficio excepcional solicitado.

A un mes de la muerte de la joven, integrantes de la asociación Madres Unidas, familiares y vecinos participaron del acto en la plazoleta Belgrano.



Caso Valentina: negaron domiciliaria a Maldonado

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: