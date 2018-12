El domingo igualó agónicamente con Leones Azules y aprovechó la caída de su escolta ante Defensores de La Esperanza para llegar con un punto de ventaja al encuentro entre ambos que se jugará el domingo por la anteúltima fecha.

Con un calendario muy apretado en esta parte final del año para poder concluir a tiempo con las clasificaciones a los certámenes regionales, el campeonato de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol ya está listo para las dos últimas fechas. Y Atlético Las Campanas llegará a esta definición con una mínima ventaja sobre La Josefa después que el domingo se rompiera la igualdad que había logrado establecerse en la primera posición.

Es que por la 24ª fecha, Atlético Las Campanas empató agónicamente 2-2 con Leones Azules (Enzo Ramallo, de penal, estableció la igualdad en tiempo de descuento) y con ese punto terminó despegándose de La Josefa, que cayó 1-0 frente a Defensores de La Esperanza (gol de Leonel Cepeda) y así desperdició la posibilidad de arrebatarle la cima de las posiciones a Las Campanas por primera vez en todo el año.

Sin embargo, el próximo domingo tendrá otra: es que por la 25ª y anteúltima fecha del Torneo Oficial 2018, estarán frente a frente en un partido que podría modificar este presente, mantenerlo o confirmar un campeón. Es que si Atlético Las Campanas vence a La Josefa se coronará en Primera División. En tanto, un empate mantendrá esta situación de cara a una última fecha en la que ambos afrontarán partidos de dificultad (Las Campanas jugará con Real San Jacinto, mientras que La Josefa lo hará con Leones Azules). En cambio, una victoria de La Josefa modificará la cima de las posiciones y dejaría al actual escolta como líder y con dos puntos de ventaja.

Los resultados de esta 24ª fecha disputada el último domingo fueron: Defensores de La Esperanza 1-0 La Josefa; Atlético Las Campanas 2-2 Leones Azules; Real San Jacinto 1-1 Lechuga FC; Otamendi 2-0 vs Juventud Unida; Desamparados FC 2-3 Atlético Las Praderas; y El Junior 0-5 Deportivo San Felipe. Quedó libre Mega Juniors.

Mientras que la semana pasada se completó la fecha 21, que estaba pendiente. Por esa jornada se dieron los siguientes resultados: Real San Jacinto 2-0 Desamparados FC; Leones Azules 1-1 Deportivo San Felipe; Atlético Las Campanas 3-1 Lechuga FC; La Josefa 3-2 Otamendi FC; Juventud Unida 0-0 Atlético Las Praderas; y El Junior 0-3 Mega Juniors. Quedó libre Defensores de La Esperanza.

Con estos marcadores, las posiciones en el campeonato de Primera División quedaron de la siguiente manera: 1) Atlético Las Campanas, 53 puntos; 2) La Josefa, 52 puntos; 3) Real San Jacinto, 47 puntos; 4) Defensores de La Esperanza, 44 puntos; 5) Deportivo San Felipe, 35 puntos; 6) Mega Juniors, 35 puntos; 7) Leones Azules, 31 puntos; 8) Atlético Las Praderas, 27 puntos; 9) Otamendi FC, 24 puntos; 10) Juventud Unida, 17 puntos; 11) Lechuga FC, 17 puntos; 12) El Junior, 11 puntos; 13) Desamparados, 7 puntos.

PRÓXIMOS PARTIDOS. Por la 25ª y anteúltima fecha se enfrentarán: La Josefa vs Atlético Las Campanas; Defensores de La Esperanza vs Real San Jacinto; Lechuga FC vs El Junior; Deportivo San Felipe vs Juventud Unida; Otamendi FC vs Atlético Las Praderas; y Desamparados FC vs Mega Juniors. Queda libre Leones Azules.

En tanto, en la última jornada se medirán: Atlético Las Campanas vs Real San Jacinto, La Josefa vs Leones Azules, Defensores de La Esperanza vs El Junior, Otamendi vs Mega Juniors, Atlético Las Praderas vs Deportivo San Felipe y Juventud Unida vs Lechuga FC. Queda libre Desamparados FC.