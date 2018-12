La Auténtica Defensa. Edición del martes, 04/dic/2018 Breves: Fútbol







PRIMERA C: el líder Deportivo Armenio igualó sin goles frente a Excursionistas en el Bajo Belgrano.- VÉLEZ SIGUE CRECIENDO: venció como local a Rosario Central y alcanzó a Boca Juniors en el cuarto puesto de la tabla.- PRIMERA B NACIONAL: se cierra la 12ª fecha con el partido entre Chacarita y Mitre desde las 21.05 en San Martín.- PRIMERA B METRO: Barracas Central venció a All Boys y quedó a un solo punto del líder.- VÉLEZ SIGUE CRECIENDO En la continuidad de la 14ª fecha de la Superliga, Vélez Sarsfield venció anoche 2-0 como local a Rosario Central, consiguió su segundo triunfo consecutivo y alcanzó momentáneamente a Boca Juniors en el cuarto puesto de la tabla. Ayer, además, Godoy Cruz superó 3-1 como visitante a Tigre, mientras que San Martín de San Juan (con el campanense Nazareno Solís entre los suplentes) derrotó 2-0 como local a Unión de Santa Fe. En tanto, al cierre de esta edición, Huracán y Defensa y Justicia se enfrentaban en Parque Patricios en un duelo clave por las primeras posiciones, mientras que en Córdoba, Talleres recibía al líder Racing Club. Antes, entre viernes y domingo, esta fecha 14 dejó los siguientes resultados: Colón 1-1 Belgrano; Newells 1-0 Patronato; Estudiantes (LP) 1-1 Lanús; Atlético Tucumán 2-3 San Martín (T); Banfield 0-1 Argentinos; Aldosivi 2-2 San Lorenzo; Independiente 0-1 Boca Juniors; y River Plate 3-1 Gimnasia (LP). PRIMERA B NACIONAL Esta noche se cierra la 12ª fecha con el partido que disputarán Chacarita y Mitre (SdE) desde las 21.05 en San Martín. El resto de los partidos de esta jornada terminó de la siguiente manera: Guillermo Brown 2-2 Villa Dálmine, Nueva Chicago 1-0 Agropecuario, Los Andes 0-1 Almagro, Sarmiento 1-1 Gimnasia (J), Independiente Rivadavia 2-0 Instituto, Brown (A) 1-1 Defensores de Belgrano, Quilmes 0-0 Santamarina, Deportivo Morón 1-3 Temperley, Olimpo 1-1 Gimnasia (M), Ferro Carril Oeste 2-1 Arsenal y Atlético Rafaela 1-1 Platense. Con estos marcadores, Villa Dálmine quedó en la 14ª posición con 14 puntos y todavía con chances de clasificarse a la próxima Copa Argentina (accederán los 12 mejores promedios de puntos del campeonato al término del año). Claro está: necesitará vencer a Olimpo el sábado en Campana y esperar que lo favorezcan los resultados de otros equipos que todavía mantienen posibilidades de llegar a la Copa. PRIMERA B METRO Barracas Central (36 puntos) venció ayer 2-0 a All Boys por la 18ª fecha y quedó a un solo punto del líder Estudiantes de Buenos Aires (37), que el domingo igualó 3-3 con Fénix. También se acercó Atlanta (35), que ayer venció 3-0 como local a Comunicaciones. Los demás resultados de esta fecha fueron: UAI Urquiza 0-0 Sacachispas, Flandria 3-0 Almirante Brown, Acassuso 1-0 Defensores Unidos, San Telmo 0-0 San Miguel, Deportivo Riestra 4-0 J.J. Urquiza y Tristán Suárez 2-1 Talleres (RE). La programación se cierra hoy con Deportivo Español vs Colegiales. PRIMERA C El líder Deportivo Armenio (36) igualó ayer sin goles frente a Excursionistas en el Bajo Belgrano y mantuvo sus cinco puntos de ventaja sobre Dock Sud (31), que empató 1-1 como visitante con Berazategui. Por esta 18ª fecha también jugaron: Ituzaingo 1-2 Luján, Deportivo Merlo 0-0 Villa San Carlos, Central Córdoba (R) 0-0 Lamadrid, Sportivo Italiano 0-0 San Martín (B), Cañuelas 1-3 Midland, El Porvenir 2-2 Sportivo Barracas y Leandro N. Alem 2-4 Laferrere. Hoy se cierra la programación con Victoriano Arenas vs Argentino de Quilmes.



Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: